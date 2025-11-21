المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب توتنهام يطالب لاعبيه بـ"فوضى منظمة" أمام أرسنال

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

07:50 م 21/11/2025
فرانك

توماس فرانك

يأمل توماس فرانك، مدرب توتنهام، أن يتمكن فريقه من إحداث "بعض الفوضى" التي قد تحرم أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز من مواصلة انطلاقته الفعالة، وذلك حين يلتقي الفريقان في ديربي شمال لندن.

ويلتقي أرسنال مع توتنهام يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الممتاز بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه بعد 11 مباراة وهزيمة واحدة فقط، ويسير بخطى ثابتة نحو حصد لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ عام 2004.

واعترف فرانك، الذي يحتل فريقه المركز الخامس، في مؤتمر صحفي قبل المباراة، بأن توتنهام "متأخر قليلا عن منافسه التقليدي"، لكنه يعتقد أن قادر على عرقلة فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا في ملعب الإمارات.

وأضاف فرانك، الذي سيخوض أولى ديربي ضد أرسنال كمدرب للسبيرز: "الشيء المثير للاهتمام هو أنني وميكل ربما نفضل أن تكون المباراة أكثر تنظيما قليلا لكنها ربما تنتهي بشكل مجنون تماما، أتوقع مباراة صعبة لكنها قد تصب في صالح أي من الفريقين".

وأوضح: "اتقبل بالتأكيد الفوضى المنظمة أو الفوضى التي نحب صنعها إذا كان ذلك منطقيا، لأن الفوضى قد تكون مفيدة".

وواصل: "قد تكون الفوضى تحولات من الدفاع للهجوم والعكس، ومراحل ثانية من الضغط العالي والركلات الثابتة، وكل هذه المجالات هي بالطبع مجالات نرغب في استغلالها إن استطعنا".

وأتم: "بالمناسبة، لن تنتهي المباراة أبدا بالتعادل السلبي. ربما تنتهي المباراة 0-0، لكننا سنسعى دائما للفوز دائما".

