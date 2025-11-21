قال الإيطالي جانلويجي دوناروما إنه شعر بخيبة أمل تجاه باريس سان جيرمان بعد خروجه في الصيف وانتقاله إلى مانشستر سيتي.

وكان تم طرح حارس مرمى إيطاليا للبيع بشكل مفاجئ من قبل باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية وانضم في النهاية إلى مانشستر سيتي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

دوناروما يهاجم باريس

وقال دوناروما في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس: "إنه لأمر مؤسف بعد موسمٍ جلبنا فيه دوري أبطال أوروبا إلى باريس، وهو أمرٌ لم يحدث من قبل، إنه لأمرٌ مؤلم، لكن يجب أن نطوي الصفحة".

وأضاف: "شعرتُ بخيبة أمل لأنني عندما وصلتُ، تأقلمتُ مع باريس سان جيرمان - لقد أوليتُ ذلك اهتمامًا خاصًا، لكن في النهاية، كانت الأشهر القليلة الماضية مختلفة تمامًا، والطريقة التي تعاملوا بها مع الموقف كانت مُخيبة، إنه أمرا مؤسفا".

وأكمل: "سأشكر باريس سان جيرمان دائمًا على ما قدموه لي، وما قدمته لهم كان رائعًا، وأشكر جماهيرهم دائمًا".

دوناروما وهالاند

وكشف دوناروما عن دور إيرلينج هالاند في انضمامه إلى مانشستر سيتي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وعندما سُئل عن شعوره باللعب بجانبه، أجاب دوناروما: "إنه رجل رائع، هادئ للغاية ويحب عائلته والتواجد معهم، لقد انسجمنا، حتى عندما لعبنا ضد بعضنا البعض، كنا على اتصال، وبعد المباريات كنا نتحدث كثيرًا".

وتابع: "ثم أتيحت لي الفرصة للقدوم إلى هنا، فتحدث معي، لقد ضغط عليّ بشدة لأكون في مانشستر سيتي، وأشكره كثيرًا على ذلك".

واستكمل الحارس حديثه: "إنه (هالاند) صديق رائع حقًا، ومن الجيد أن ألعب معه، لأنه من الصعب جدًا مواجهته، إنه كائن فضائي".