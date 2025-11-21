كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ارتباط اسم بوكايو ساكا، نجم أرسنال الإنجليزي، بالانتقال إلى ريال مدريد الذي يسعى لتعزيز هجومه بلاعب قادر على إحداث الفارق في الثلث الأخير من الملعب.

وبحسب تقرير صحفي من موقع موقع "فيخايس"، فإن النادي الملكي يأمل في ضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، ويبدو مستعدًا لدفع مبلغ ضخم يتراوح بين 120 و150 مليون يورو لإقناع أرسنال بالتخلي عنه.

لكن في المقابل، تشير مصادر أخرى إلى أن ساكا بات قريبًا من تجديد عقده مع أرسنال، وهو ما يعقد مهمة ريال مدريد ويزيد من صعوبة التفاوض.

ريال مدريد يخطط للتخلص من رودريجو لضم ساكا

يرى ريال مدريد أن التعاقد مع جناح متميز ضرورة في المرحلة المقبلة، خصوصًا مع رغبته في تكوين هجوم ناري إلى جانب فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

ويتميز ساكا بقدرته العالية على المراوغة، وتخطي المدافعين، وحسم المواجهات الفردية، بالإضافة إلى تسجيل وصناعة الأهداف بشكل مستمر، ما يجعله هدفًا مثاليًا للميرنجي.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن ريال مدريد قد يلجأ إلى بيع بعض لاعبيه، وعلى رأسهم رودريجو جوس، من أجل توفير المبلغ المطلوب لإتمام الصفقة المحتملة.

أرسنال متمسك بنجمه.. واللاعب سعيد في لندن

ورغم اهتمام ريال مدريد، تبدو مهمة النادي الإسباني شبه مستحيلة في ظل تمسك أرسنال بواحد من أهم لاعبيه.

يقاتل "الجانرز" على لقب الدوري الإنجليزي ويخطط للمنافسة على البطولات الكبرى، ولا ينوي على الإطلاق التخلي عن أحد أعمدة الفريق الأساسية.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن ساكا نفسه مرتاح وسعيد في نادي طفولته، ولا يفكر في الرحيل في الوقت الحالي، ما يعني أن ريال مدريد قد يضطر إلى الانتظار طويلًا قبل التفكير في ضمه مجددًا.

