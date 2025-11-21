المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

ساكا سعيد في لندن.. هل يفشل ريال مدريد في ضم جناح أحلامه؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:09 م 21/11/2025
ساكا

بوكايو ساكا نجم أرسنال الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ارتباط اسم بوكايو ساكا، نجم أرسنال الإنجليزي، بالانتقال إلى ريال مدريد الذي يسعى لتعزيز هجومه بلاعب قادر على إحداث الفارق في الثلث الأخير من الملعب.

وبحسب تقرير صحفي من موقع موقع "فيخايس"، فإن النادي الملكي يأمل في ضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، ويبدو مستعدًا لدفع مبلغ ضخم يتراوح بين 120 و150 مليون يورو لإقناع أرسنال بالتخلي عنه.

لكن في المقابل، تشير مصادر أخرى إلى أن ساكا بات قريبًا من تجديد عقده مع أرسنال، وهو ما يعقد مهمة ريال مدريد ويزيد من صعوبة التفاوض.

ريال مدريد يخطط للتخلص من رودريجو لضم ساكا

يرى ريال مدريد أن التعاقد مع جناح متميز ضرورة في المرحلة المقبلة، خصوصًا مع رغبته في تكوين هجوم ناري إلى جانب فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

ويتميز ساكا بقدرته العالية على المراوغة، وتخطي المدافعين، وحسم المواجهات الفردية، بالإضافة إلى تسجيل وصناعة الأهداف بشكل مستمر، ما يجعله هدفًا مثاليًا للميرنجي.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن ريال مدريد قد يلجأ إلى بيع بعض لاعبيه، وعلى رأسهم رودريجو جوس، من أجل توفير المبلغ المطلوب لإتمام الصفقة المحتملة.

أرسنال متمسك بنجمه.. واللاعب سعيد في لندن

ورغم اهتمام ريال مدريد، تبدو مهمة النادي الإسباني شبه مستحيلة في ظل تمسك أرسنال بواحد من أهم لاعبيه.

يقاتل "الجانرز" على لقب الدوري الإنجليزي ويخطط للمنافسة على البطولات الكبرى، ولا ينوي على الإطلاق التخلي عن أحد أعمدة الفريق الأساسية.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن ساكا نفسه مرتاح وسعيد في نادي طفولته، ولا يفكر في الرحيل في الوقت الحالي، ما يعني أن ريال مدريد قد يضطر إلى الانتظار طويلًا قبل التفكير في ضمه مجددًا.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، اضغط هنا.

الدوري الإنجليزي ريال مدريد أرسنال الليجا كيليان مبابي بوكايو ساكا فينيسيوس جونيور رودريجو جوس

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

