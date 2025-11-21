ديربي مرتقب.. مباريات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي

تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بإقامة الجولة 12 من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 11 جولة من الموسم الجديد.

واختتمت الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أسبوعين تقريبا، ثم توقفت المسابقة تزامنا مع فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.

ومن أبرز المباريات المرتقبة في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، لقاء الديربي اللندني بين أرسنال وتوتنهام.

وفيما يلي نستعرض بالمواعيد جدول مباريات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

مباريات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي

السبت 22 نوفمبر 2025

بيرنلي × تشيلسي - 2:30 ظهرا

بورنموث × وست هام - 5:00 مساء

برايتون × برينتفورد - 5:00 مساء

فولهام × سندرلاند - 5:00 مساء

ليفربول × نوتنجهام فورست - 5:00 مساء

وولفرهامبتون × كريستال بالاس - 5:00 مساء

نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي - 7:30 مساء

الأحد 23 نوفمبر 2025

ليدز يونايتد × أستون فيلا - 4:00 عصرا

أرسنال × توتنهام - 6:30 مساء

الإثنين 24 نوفمبر 2025

مانشستر يونايتد × إيفرتون - 10:00 مساء

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا