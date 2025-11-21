تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لعودة المنافسة، بإقامة الجولة 12 من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 11 جولة من الموسم الجديد.

واختتمت الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أسبوعين تقريبا، ثم توقفت المسابقة تزامنا مع فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.

وبعد انتهاء أول 11 جولة، يتربع أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

بينما يتطلع ليفربول، حامل اللقب، للخروج من دوامة النتائج المتذبذبة والعودة إلى مراكز القمة، إذ يحتل حاليا المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 قبل الجولة 11.

ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال - 26 نقطة

مانشستر سيتي - 22 نقطة

تشيلسي - 20 نقطة

سندرلاند - 19 نقطة

توتنهام - 18 نقطة

أستون فيلا - 18 نقطة

مانشستر يونايتد - 18 نقطة

ليفربول - 18 نقطة

