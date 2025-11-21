المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

ليفربول يسعى للعودة.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 12

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:46 م 21/11/2025
ليفربول

فريق ليفربول

تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لعودة المنافسة، بإقامة الجولة 12 من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 11 جولة من الموسم الجديد.

واختتمت الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أسبوعين تقريبا، ثم توقفت المسابقة تزامنا مع فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.

وبعد انتهاء أول 11 جولة، يتربع أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

بينما يتطلع ليفربول، حامل اللقب، للخروج من دوامة النتائج المتذبذبة والعودة إلى مراكز القمة، إذ يحتل حاليا المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 قبل الجولة 11.

ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال - 26 نقطة

مانشستر سيتي - 22 نقطة

تشيلسي - 20 نقطة

سندرلاند - 19 نقطة

توتنهام - 18 نقطة

أستون فيلا - 18 نقطة

مانشستر يونايتد - 18 نقطة

ليفربول - 18 نقطة

طالع الترتيب كاملا من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

ليفربول الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

