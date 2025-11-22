اختتم فريق ليفربول، الجمعة، تدريباته قبل لقاء نوتنجهام فورست في إطار منافسات الأسبوع الـ12 من الدوري الإنجليزي نسخة موسم 2025-2026.

وأفادت صحيفة "This Is Anfield" المختصة بتداول أخبار فريق ليفربول، أن محمد صلاح سيكون أساسيًا في لقاء نوتنجهام فورست.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي سيكون أساسيًا لتدعيم الجبهة اليمنى في ظل الغيابات التي ضربت الفريق في هذا المركز.

وكان آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أعلن غياب كونور برادلي لمدة تصل إلى 3 أسابيع بسبب الإصابة، في المقابل يواصل جيريمي فيرمبونج غيابه، والذي قد يصل إلى أسبوعين.

ومن المتوقع أن يشارك كورتس جونز بصورة أساسية لتدعيم مركز الوسط بعد إعلان سلوت غياب فلوريان فيرتز بداعي الإصابة عقب مشاركته مع منتخب ألمانيا في التوقف الدولي الأخير.

وذكرت الصحيفة أيضًا مشاركة أليسون بيكر بصورة أساسية مجددًا بعدما غاب طوال الفترة الماضية بداعي الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق ليفربول لقاء نوتنجهام فورست بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط: كورتس جونز - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح.

لمعرفة ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا