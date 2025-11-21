المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
باستخدام سلاحه السري.. يونايتد يتحرك لخطف سيمينيو من ليفربول وسيتي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:47 م 21/11/2025
سيمينيو

نجم بورنموث أنطوان سيمينيو

يبدو أن مانشستر يونايتد يمتلك ورقة قد تمنحه أفضلية في سباق التعاقد مع نجم بورنموث أنطوان سيمينيو، في ظل منافسة قوية من أندية ليفربول وتوتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي.

صديق قديم قد يقوده إلى أولد ترافورد

وفي تصريحات نقلها موقع "talksport"، تحدث دين هولدن، مساعد مدرب هال سيتي، عن تطور أداء سيمينيو ومستقبله المحتمل، وهو الذي يعرف اللاعب جيدًا بعدما أشرف على تدريبه خلال فترة وجوده في بريستول سيتي موسم 2021-2020.

وكشف هولدن – وهو مشجع قديم لمانشستر يونايتد – أنه لن يتردد في محاولة إقناع سيمينيو بالانتقال إلى ملعب أولد ترافورد الصيف المقبل، مؤكدًا: "ما زلنا نتواصل باستمرار، وسأحاول بالتأكيد إقناعه بالانضمام إلى مانشستر يونايتد… أعتقد أنه يملك الإمكانيات التي تؤهله للعب هناك".

ورغم ذلك، أشار هولدن إلى أن سيمينيو قد يجد صعوبة في رفض عرض من مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، قائلاً: "عليه أن يفكر جيدًا في المكان الذي يستطيع فيه الفوز بالألقاب".

صعود سريع لسيمينيو ومنافسة مشتعلة بين الكبار

صاحب الـ25 عامًا مر بمحطات عديدة قبل وصوله إلى مستواه الحالي؛ حيث لعب لباث سيتي، بريستول سيتي، نيوبورت كاونتي وسندرلاند، قبل انتقاله إلى بورنموث في يناير 2023 مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

وشهد الموسم الماضي انطلاقة قوية لسيمينيو بعدما سجل 13 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة، ليواصل هذا الموسم تألقه بتسجيل 6 أهداف وصناعة 3 في 11 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي.

كان مانشستر يونايتد من بين الأندية التي أبدت اهتمامًا باللاعب في الصيف الماضي، إلى جانب توتنهام، قبل أن يجدد اللاعب عقده مع بورنموث ويتجه يونايتد نحو التعاقد مع برايان مبيومو بدلًا منه.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، اضغط هنا.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليفربول بورنموث أنطوان سيمينيو

