دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

هالاند في الصدارة بعيدا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 12

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:55 ص 22/11/2025
هالاند

إيرلينج هالاند

يستعد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لمواصلة المنافسة في المباريات، والتنافس أيضا على صدارة ترتيب الهدافين.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 11 جولة من الموسم الجديد، شهدت صراعا مشتعلا بين الهدافين.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بانطلاق الجولة 12 من نسخة 2025-2026 للمسابقة، مساء السبت.

وقبل انطلاق جولة جديدة من الدوري الإنجليزي ينفرد هالاند بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، برصيد 14 هدفا، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة 12.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 14 هدفا

إيجور تياجو (برينتفورد) - 8 أهداف

داني ويلبيك (برايتون) - 6 أهداف

أنطوان سيمينيو (بورنموث) - 6 أهداف

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) - 6 أهداف

بريان مبيومو (مانشستر يونايتد) - 5 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا

الدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند هداف الدوري الإنجليزي

