صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

ضربة موجعة لأرسنال

أكد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا أن قلب الدفاع جابرييل سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة أثناء اللعب مع منتخب البرازيل.

قال أرتيتا: "للأسف، تعرض جابرييل لإصابة مع المنتخب الوطني، سيغيب عن الملاعب لأسابيع".

معاناة ليفربول

يعاني ليفربول من أزمة الإصابات التي تعرض لها مؤخرًا وذلك قبل مواجهة نوتنجهام فورست، اليوم السبت.

ويغيب كونور برادلي وجيريمي فريمبونج وهذا يمثل أزمة في الظهير الأيمن، كما يفتقد الريدز اللاعب فلوريان فيرتز.

وقد يضطر سلوت لإشراك كورتيس جونز أو دومينيك زوبوسزلاي في الظهير الأيمن خلال مباراة نوتنجهام فورست أو اللجوء إلى جو جوميز، الذي لم يتدرب كإجراء احترازي.

سكاي سبورتس

دوناروما يهاجم باريس

قال جانلويجي دوناروما إنه شعر بخيبة أمل تجاه باريس سان جيرمان بعد خروجه في الصيف وانتقاله إلى مانشستر سيتي.

وكان تم طرح حارس مرمى إيطاليا للبيع بشكل مفاجئ من قبل باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية وانضم في النهاية إلى مانشستر سيتي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وقال دوناروما: "إنه لأمر مؤسف بعد موسمٍ جلبنا فيه دوري أبطال أوروبا إلى باريس، وهو أمرٌ لم يحدث من قبل، إنه لأمرٌ مؤلم، لكن يجب أن نطوي الصفحة".

وأضاف: "شعرتُ بخيبة أمل لأنني عندما وصلتُ، تأقلمتُ مع باريس سان جيرمان - لقد أوليتُ ذلك اهتمامًا خاصًا، لكن في النهاية، كانت الأشهر القليلة الماضية مختلفة تمامًا، والطريقة التي تعاملوا بها مع الموقف كانت مُخيبة، إنه أمرا مؤسفا".

الصحافة الإسبانية

سبورت

نيكو ويليامز ينتظر "غضب الكامب نو"

أعلن نادي برشلونة عودته إلى ملعب كامب نو، بداية من مواجهة أتلتيك بلباو، والتي ستشهد أيضًا نكهة خاصة، بمشاركة نيكو ويليامز مع الضيوف.

وكان نيكو ويليامز هدفًا لبرشلونة خلال الصيفين الماضيين، قبل أن يجدد عقده مع الفريق الباسكي، ويوجه ضربة قوية لمشروع البلوجرانا.

لن تكون هذه المرة الأولى التي يواجه فيها نيكو ويليامز برشلونة بعد اهتمام النادي الكتالوني بالتعاقد معه، فقد شارك في مواجهة الموسم الماضي على ملعب مونتجويك، واستقبله جمهور برشلونة بصيحات استهجان عالية.

ماركا

أندية إنجلترا تستهدف مهاجم ريال مدريد

جذب جونزالو جارسيا مهاجم نادي ريال مدريد الصاعد، اهتمام عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لضمه على سبيل الإعارة، خلال شهر يناير المقبل.

وتألق جونزالو مع ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية الماضية، لكنه فقد مكانه في التشكيل الأساسي عقب عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي لقيادة هجوم الميرنجي.

وترغب عدة أندية إنجليزية أبرزها برايتون، في التعاقد مع اللاعب الإسباني، رغم أن عقده ممتد حتى 2030 مع ريال مدريد، لكنه شارك لمدة 105 دقائق فقط في 9 مباريات بالدوري الإسباني هذا الموسم.

ديفينسا سنترال

ريال مدريد ينتظر بيع كوبو

يحرص نادي ريال مدريد، على متابعة ملف لاعبه الياباني الساب تاكيفوسا كوبو، نجم فريق ريال سوسيداد الحالي، خاصة أنه يمتلك نصف حقوق بيع اللاعب.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد كوبو مع ريال سوسيداد حوالي 60 مليون يورو، سيذهب نصفها لريال مدريد حال بيعه، في ظل اهتمام عدة أندية إنجليزية بضمه.

الصحافة الألمانية

سكاي سبورتس

عقوبة لويس دياز

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عقوبةً قاسية ضد الكولومبي لويس دياز، مهاجم بايرن ميونخ، الذي تعرض للطرد المباشر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في دوري أبطال أوروبا.

وفرض "يويفا" عقوبة الإيقاف لمدة تصل إلى 3 مباريات بحق المهاجم الكولومبي، بعد تدخله العنيف على النجم المغربي، أشرف حكيمي، والذي تسبب في تعرض اللاعب لإصابة قوية غادر على إثرها المباراة.

سبورت بيلد

صفقة مرتقبة

أظهر نادي بايرن ميونخ اهتمامه بالتعاقد مع أليخاندرو جريمالدو، ظهير باير ليفركوزن، خلال الميركاتو الصيفي القادم، علمًا بأن عقد اللاعب ينتهي بحلول صيف 2027.

ورغم تبقى موسم واحد في عقد جريمالدو، فإن ليفركوزن يطلب مبلغًا كبيرًا، من أجل تعويض الرحيل المجاني للمدافع جوناثان تاه إلى صفوف العملاق البافاري.

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

عودة بول بوجبا

يستعد النجم الفرنسي بول بوجبا للعودة إلى الملاعب بعد غياب دام أكثر من عامين، حيث تم إدراجه لأول مرة في تشكيلة موناكو استعدادًا لمباراة السبت أمام رين في روازون بارك.

آخر مباراة رسمية لبوجبا كانت في 3 سبتمبر 2023 مع يوفنتوس أمام إمبولي، ليعود الآن بقميص موناكو وسط ترقب كبير في أوروبا لمستوى اللاعب الفائز بكأس العالم بعد فترة طويلة من التوقف.

الموقع الرسمي لنادي أولمبيك ليون

ليون يجدد عقد حارسه

أعلن نادي أولمبيك ليون رسميًا عن تمديد عقد حارس مرماه الشاب لاسين ديارا حتى يونيو 2028، تأكيدًا على الثقة الكبيرة في إمكانياته ومستقبله مع الفريق.

ويعتبر ديارا لاعبًا دوليًا مع منتخب مالي، وشارك في أولمبياد 2024، كما سجل ظهوره الأول مع المنتخب الوطني الأول في يونيو الماضي.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

أرسنال يستهدف ضم يلدز

أبدى أرسنال بالتعاقد مع كينان يلدز، لاعب يوفنتوس، المستهدف أيضا من قِبل أندية إنجليزية أخرى أبرزها تشيلسي ومانشستر يونايتد.

خورخي مينديز، وكيل أعمال يلدز، دخل في محادثات مع ممثلي أرسنال، إذ يناقش النادي اللندني احتمالية التعاقد مع مهاجم يوفنتوس متعدد المواهب، الذي وقع مؤخرا عقدا جديدا حتى يونيو 2029.

توتو ميركاتو

نابولي يحدد سعر مكتوميناي

حدد نادي نابولي سعر لاعبه سكوت مكتوميناي، المتألق في الفترة الأخيرة، والذي بات هدفا لعدة أندية أوروبية كبيرة.

ويسعى بطل الدوري الإيطالي للحصول على 80 مليون يورو مقابل بيع النجم الاسكتلندي، الذي اشتراه من مانشستر يونايتد مقابل 30 مليون يورو.