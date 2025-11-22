يستعد فريق ليفربول لخوض مباراة هامة ضد نوتنجهام فورست، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

يحتضن ملعب "آنلفيد رود" مجريات لقاء ليفربول أمام نوتنجهام، في إطار منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتطلع ليفربول إلى تصحيح مساره ومصالحة جماهيره الغاضبة، بعد سلسلة النتائج السلبية والتي كان آخرها الخسارة المدوية أمام مانشستر سيتي، بثلاثية نظيفة.

وعلى الجانب الآخر، سيحاول نوتنجهام فورست، مع مدربه الجديد شون دايتش، تحسين مساره والهروب من منطقة الخطر في جدول الترتيب.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد نوتنجهام في المركز الـ19 وقبل الأخير، بتسع نقاط فقط.

ويتطلع الدولي المصري محمد صلاح، للتسجيل مرة أخرى خلال سادس مباراة يخوضها ضد نوتنجهام فورست، بعدما سبق أن سجل هدفين فى مرمى المنافس العنيد.

وساهم صلاح في تسجيل فى 6 أهداف بقميص الريدز هذا الموسم في الدورى الإنجليزى (سجل 4 وصنع 2)، بينما سجل إجمالاً 5 أهداف وصنع 3 أخرين خلال 16 مباراة بجميع المسابقات.

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست

يحين موعد انطلاق مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست، في الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الإنجليزي، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام

تذاع مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست على شاشة قناة beIN Sports 2 HD، التابعة لمجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقلة حصريًا لمنافسات "بريميرليج".

طالع جدول مباريات اليوم