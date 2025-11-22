المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

إعلان

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:19 ص 22/11/2025
ليفربول ضد نوتنجهام

ليفربول ضد نوتنجهام

يستعد فريق ليفربول لخوض مباراة هامة ضد نوتنجهام فورست، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

يحتضن ملعب "آنلفيد رود" مجريات لقاء ليفربول أمام نوتنجهام، في إطار منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتطلع ليفربول إلى تصحيح مساره ومصالحة جماهيره الغاضبة، بعد سلسلة النتائج السلبية والتي كان آخرها الخسارة المدوية أمام مانشستر سيتي، بثلاثية نظيفة.

وعلى الجانب الآخر، سيحاول نوتنجهام فورست، مع مدربه الجديد شون دايتش، تحسين مساره والهروب من منطقة الخطر في جدول الترتيب.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد نوتنجهام في المركز الـ19 وقبل الأخير، بتسع نقاط فقط.

ويتطلع الدولي المصري محمد صلاح، للتسجيل مرة أخرى خلال سادس مباراة يخوضها ضد نوتنجهام فورست، بعدما سبق أن سجل هدفين فى مرمى المنافس العنيد.

وساهم صلاح في تسجيل فى 6 أهداف بقميص الريدز هذا الموسم في الدورى الإنجليزى (سجل 4 وصنع 2)، بينما سجل إجمالاً 5 أهداف وصنع 3 أخرين خلال 16 مباراة بجميع المسابقات.

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست

يحين موعد انطلاق مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست، في الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الإنجليزي، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام

تذاع مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست على شاشة قناة beIN Sports 2 HD، التابعة لمجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقلة حصريًا لمنافسات "بريميرليج".

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح نوتنجهام فورست

إعلان

