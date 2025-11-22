يتطلع النجم الدولي المصري محمد صلاح، إلى قيادة ليفربول للفوز على نوتنجهام فورست، في المباراة التي تقام ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتضن ملعب "آنلفيد رود" مجريات لقاء ليفربول أمام نوتنجهام، في إطار منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحين موعد انطلاق مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست، في الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الإنجليزي، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست على شاشة قناة beIN Sports 2 HD، التابعة لمجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقلة حصريًا لمنافسات "بريميرليج".

أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول

يتطلع محمد صلاح، للتسجيل مرة أخرى خلال سادس مباراة يخوضها ضد نوتنجهام فورست، بعدما سبق أن سجل هدفين فى مرمى المنافس العنيد.

ومع مشاركة الفرعون المصري مع حمر الميرسيسايد ضد نوتنجهام فورست، في مباراة اليوم، سيصل إلى المباراة رقم 300 في الدوري الإنجليزي مع الريدز.

وسيصبح "مو" خامس لاعب يصل إلى المباراة رقم 300 مع ليفربول، بعد جيمي كاراجر (508)، ستيفن جيرارد (504)، جوردان هندرسون (360)، وأخيرًا سامي هيبيا (318).

وإجمالاً، دافع صلاح عن شعار ليفربول خلال 417 مباراة في جميع البطولات، وسجل 250 هدفًا وصنع 116 آخرين، منذ وصوله في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وشهد الموسم الحالي تسجيل "مو" 4 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين في الدوري الإنجليزي، بينما سجل 5 أهداف وصنع 3 أخرين خلال 16 مباراة بجميع المسابقات.

ويتطلع ليفربول إلى تصحيح مساره ومصالحة جماهيره الغاضبة، بعد سلسلة النتائج السلبية والتي كان آخرها الخسارة المدوية أمام مانشستر سيتي، بثلاثية نظيفة.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد نوتنجهام في المركز الـ19 وقبل الأخير، بتسع نقاط فقط.