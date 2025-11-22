يعود الدولي المصري عمر مرموش، إلى ملعب سانت جيمس بارك، حيث يرافق فريقه مانشستر سيتي الذي يحل ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي، من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الـ12 من بريميرليج، على ملعب سانت جيمس بارك.

تهميش عمر مرموش

كان ملعب سانت جيمس بارك، هو بداية تألق عمر مرموش مع مانشستر سيتي، بعد سجله خلاله هاتريك منح به فريقه انتصارًا عريضًا في معقل مضيفه نيوكاسل يونايتد.

هدف رائع ومميز 👏😍



النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

وكان تألق عمر مرموش من بوابة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل، بداية للتألق بعدها، حيث قدم بعدها 5 مساهمات تهديفية أخرى مع الفريق في الدوري الإنجليزي حتى نهاية الموسم.

ويرجع تألق عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل، إلى التوظيف المختلف، حيث كان يلعب في مركز المهاجم الثانٍ، بالتالي كان يستغل المساحة الفارغة عندما تكون الرقابة على إرلينج هالاند.

كما أن سرعات عمر مرموش لعبت دورًا حاسمًا في لعبة الهدف الأول تحديدًا، بعدما تلقى تمريرة طولية من إيدرسون نجح في استلامها ببراعة ثم تسديدها في الشباك بطريقة أكثر من رائعة.

إلا أن عدم ثبات بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على مركز عمر مرموش، يحول دون تألقه في الفترة الأخيرة، حيث إن جيريمي دوكو ثبت أقدامه في الناحية اليسرى، وأصبحت مشاركة الدولي المصري لدقائق محدودة بدلًا من إرلينج هالاند أو في مركز آخر وفقًا لظروف المباراة.