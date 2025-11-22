المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
العودة لمعقل الانطلاق.. كيف تحول مرموش من هداف إلى مهمش في مانشستر سيتي؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:37 ص 22/11/2025
عمر مرموش

احتفال عمر مرموش بهدفه أمام نيوكاسل يونايتد

يعود الدولي المصري عمر مرموش، إلى ملعب سانت جيمس بارك، حيث يرافق فريقه مانشستر سيتي الذي يحل ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي، من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الـ12 من بريميرليج، على ملعب سانت جيمس بارك.

موقف عمر مرموش من تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل.. طالع التفاصيل من هنا

تهميش عمر مرموش

كان ملعب سانت جيمس بارك، هو بداية تألق عمر مرموش مع مانشستر سيتي، بعد سجله خلاله هاتريك منح به فريقه انتصارًا عريضًا في معقل مضيفه نيوكاسل يونايتد.

وكان تألق عمر مرموش من بوابة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل، بداية للتألق بعدها، حيث قدم بعدها 5 مساهمات تهديفية أخرى مع الفريق في الدوري الإنجليزي حتى نهاية الموسم.

ويرجع تألق عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل، إلى التوظيف المختلف، حيث كان يلعب في مركز المهاجم الثانٍ، بالتالي كان يستغل المساحة الفارغة عندما تكون الرقابة على إرلينج هالاند.

كما أن سرعات عمر مرموش لعبت دورًا حاسمًا في لعبة الهدف الأول تحديدًا، بعدما تلقى تمريرة طولية من إيدرسون نجح في استلامها ببراعة ثم تسديدها في الشباك بطريقة أكثر من رائعة.

إلا أن عدم ثبات بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على مركز عمر مرموش، يحول دون تألقه في الفترة الأخيرة، حيث إن جيريمي دوكو ثبت أقدامه في الناحية اليسرى، وأصبحت مشاركة الدولي المصري لدقائق محدودة بدلًا من إرلينج هالاند أو في مركز آخر وفقًا لظروف المباراة.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد مانشستر سيتي عمر مرموش مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

