كشف الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، الاختلاف الذي وجده بعد الانضمام إلى الدوري الإنجليزي قادمًا من باريس سان جيرمان.

مانشستر سيتي يحل ضيفً على نيوكاسل يونايتد، في مباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الـ12 من بريميرليج، على ملعب سانت جيمس بارك.

بدايات دوناروما

وعلق دوناروما ضاحكًا على نظافة شباكه في 6 من 12 مباراة فقط مع مانشستر سيتي: "أنا غاضب قليلًا، كان بإمكاني الحفاظ على نظافة شباكي في مباريات أكثر".

أضاف: "لم أتوقع أن تحقيق هذا التأثير الإيجابي في الدوري الإنجليزي، لكن الفريق ساعدني كثيرًا، خاصة المباراة الأولى التي لعبتها بعد ثلاثة أيام فقط من وصولي".

اختتم تصريحاته: "في أول جلسة تدريبية شعرت وكأنني هنا منذ عامين، كما أن الدوري الإنجليزي مختلف تمامًا، الجميع يركض ويلعب بقوة، لذلك كان يجب أن اتأقلم سريعًا، لكن الفريق كان عنصرًا أساسيًا في الشهور الأولى".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 22 نقطة.