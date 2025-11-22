المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

"غاضب قليلًا ولكن".. دوناروما يكشف سر تأقلمه السريع مع مانشستر سيتي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:57 م 22/11/2025
دوناروما

جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي

كشف الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، الاختلاف الذي وجده بعد الانضمام إلى الدوري الإنجليزي قادمًا من باريس سان جيرمان.

مانشستر سيتي يحل ضيفً على نيوكاسل يونايتد، في مباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الـ12 من بريميرليج، على ملعب سانت جيمس بارك.

بدايات دوناروما

وعلق دوناروما ضاحكًا على نظافة شباكه في 6 من 12 مباراة فقط مع مانشستر سيتي: "أنا غاضب قليلًا، كان بإمكاني الحفاظ على نظافة شباكي في مباريات أكثر".

أضاف: "لم أتوقع أن تحقيق هذا التأثير الإيجابي في الدوري الإنجليزي، لكن الفريق ساعدني كثيرًا، خاصة المباراة الأولى التي لعبتها بعد ثلاثة أيام فقط من وصولي".

اختتم تصريحاته: "في أول جلسة تدريبية شعرت وكأنني هنا منذ عامين، كما أن الدوري الإنجليزي مختلف تمامًا، الجميع يركض ويلعب بقوة، لذلك كان يجب أن اتأقلم سريعًا، لكن الفريق كان عنصرًا أساسيًا في الشهور الأولى".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 22 نقطة.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي مانشستر سيتي هالاند جيانلويجي دوناروما

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

