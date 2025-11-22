المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل ليفربول.. صلاح أساسيا.. وعودة أليسون وإيزاك أمام نوتنجهام

كتب - محمد الحاوي

04:03 م 22/11/2025
صلاح

الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، لمواجهة فريق نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست، تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، لحساب الجولة الـ12 من بريميرليج.

ليفربول يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 18نقطة، فيما يحتل نوتنجهام فورست المركز قبل الأخير بـ 9 نقاط فقط.

تشكيل ليفربول

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الأساسي، إلى جانب العائد من الإصابة، السويدي ألكسندر إيزاك.

كما عاد البرازيلي أليسون بيكر، لحراسة مرمى ليفربول، في مواجهة نوتنجهام فورست، ويأتي تشكيل الريدز كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز، فان ديك، إبراهيما كوناتي، كورتيس جونز.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبيرج.

خط الهجوم: محمد صلاح، ألكسندر إيزاك، كودي جاكبو.

ويتواجد على دكة بدلاء ليفربول:

ماماردشفيلي، جوميز، إندو، كييزا، إيكيتيكي، روبرتسون، نيوني، رامزي ونجوموها.

مباراة ليفربول القادمة
