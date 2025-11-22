ظهور تاريخي.. ليفربول يحتفي بالمباراة الـ300 لمحمد صلاح

صلاح يصل إلى المباراة رقم 300 مع ليفربول

احتفى نادي ليفربول بإنجاز نجمه المصري محمد صلاح بعد وصوله إلى المباراة الـ300 مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشارك صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول ضد نوتنجهام فورست في اللقاء الذي سيقام على ملعب "أنفيلد" في الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل النجم المصري إلى مباراة رقم 300 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وكتبت الصفحة الرسمية لليفربول عبر موقع "إكس": "ظهورٌ تاريخيٌّ لمو.. مباراته رقم 300 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز".

وأصبح صلاح خامس لاعب يصل إلى المباراة رقم 300 مع ليفربول، بعد جيمي كاراجر (508)، ستيفن جيرارد (504)، جوردان هندرسون (360)، وسامي هيبيا (318).