انتزع فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا من أنياب نظيره بيرنلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أقيمت مباراة تشيلسي أمام بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي 2025-2026، على ملعب "تيرف مور".

تشيلسي يهزم بيرنلي بثنائية

اعتمد تشيلسي على تشكيل مكون من: "سانشيز - جيمس - تشالوبه - توسين - كوكوريا - إنزو فيرنانديز - سانتوس - جيتينز - جواو بيدرو - ديلاب - نيتو".

أحرز الجناح البرتغالي بيدرو نيتو هدف البلوز الوحيد في الدقيقة 36، بعدما استغل تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء، ليمنح تشيلسي أفضلية مبكرة أمام صاحب الأرض.

فرض تشيلسي سيطرته على الكرة خلال شوطي المباراة، في حين أظهر بيرنلي صلابة دفاعية كبيرة.

ومع اقتراب نهاية الوقت الأصلي، سجل الأرجنتيني إنزو فرنانديز هدف الفوز الحاسم لصالح البلوز، في الدقيقة 88، من تسديدة داخل منطقة جزاء بيرنلي.

رفع تشيلسي رصيده بهذا الفوز إلى 23 نقطة، في المركز الثاني "مؤقتًا" بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد بيرنلي في المركز الـ17 ولديه 10 نقاط فقط.

رقم مميز

كشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن تشيلسي أصبح ثاني فريق بتاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى 50 مباراة متتالية دون إشراك أي لاعب يتجاوز 30 عامًا في التشكيل الأساسي.

وجاء الفريق اللندني في المركز الثاني، خلف أستون فيلا، صاحب الرقم القياسي بـ59 مباراة، في تأكيد جديد على اعتماد البلوز الكامل على العناصر الشابة.