برونو أبرز الضحايا.. مانشستر يونايتد يطيح بـ3 لاعبين ويستهدف صفقتين سوبر

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:26 م 22/11/2025
برونو فيرنانديز

برونو فيرنانديز

فجرت تقارير صحفية مفاجأة قوية حول مصير النجم البرتغالي روبن نيفيز، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث يقترب من الرحيل في نهاية الموسم.

ويخطط البرتغالي روبن أموريم، مدرب مان يونايتد، لإجراء تعديلات جذرية على صعيد مركز خط وسط مانشستر يونايتد، خلال الفترة المقبلة.

وينوي الشياطين الحمر التخلص من ثلاثة لاعبين خلال الميركاتو الصيفي القادم، مع استقطاب ثلاثة غيرهم، بما في ذلك اللاعبين القدامى في صفوف الفريق.

وبحسب ما ذكرته شبكة "كوت أوفسايد" فإن مانشستر يونايتد، صار على استعداد للسماح برحيل النجم الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز.

وينتهي عقد فيرنانديز الحالي في عام 2027، لذا إذا لم يتحرك النادي لتجديده، فسيتم فتح باب الرحيل أمام اللاعب، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ونوه التقرير بأن أندية الدوري السعودي أظهرت رغبة قوية في الحصول على نجم وسط الشياطين الحمر، مع الاستعداد لتقديم عروض مالية ضخمة.

خروج ماركوس راشفورد

يلعب راشفورد حاليا على سبيل الإعارة في برشلونة الإسباني، ولا ينوي النادي الإنجليزي استعادة خدماته في نهاية الموسم، بعد خروجه من الخطط الفنية للمدرب.

ومع استعادة الدولي الإنجليزي أفضل مستوياته الفنية والبدنية مع برشلونة، فإن الأمر الأكثر منطقية يتمثل في استمراره داخل "كامب نو" بشكل دائم.

ويمتلك برشلونة خيارًا للتوقيع مع راشفورد بشكل دائم مقابل 35 مليون يورو، في حين أن يونايتد قد يحدد سعرًا قدره 40 مليون يورو، في حال عدم استمرار اللاعب مع البارسا.

انتهاء مرحلة كاسيميرو

أشار تقرير "كوت أوفسايد" إلى أننا قد نشهد رحيل لاعب الوسط البرازيلي كارلوس كاسيميرو عن ملعب "أولد ترافورد"، خاصة أن عقده الحالي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويملك يونايتد خيار تمديد العقد لعام آخر، لكن البرازيلي الراتب الضخم للاعب إلى جانب تقدمه في السن، يدفع الشياطين الحمر للسماح برحيله مجانًا.

صفقتان على رادار مانشستر يونايتد

يستهدف مانشستر يونايتد التعاقد مع نجم نوتنجهام فورست ومنتخب إنجلترا، إليوت أندرسون، الذي يقدم موسمًا رائعًا، ويتوقع أن يصل سعره في سوق الانتقالات قرابة الـ80 مليون يورو.

علاوة على ذلك، يراقب النادي الإنجليزي لاعبًا آخر، وهو كارلوس باليبا، متوسط ميدان برايتون، والذي أخفق يونايتد في التعاقد معه في صيف 2025.

وأتم التقرير بأن باليبا لا يزال محل إعجاب مانشستر يونايتد، لكن التعاقد معه يتطلب مبلغ ضخم بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني له.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد كاسيميرو برونو فيرنانديز راشفورد كارلوس باليبا إليوت أندرسون

