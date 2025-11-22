المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل.. شرقي أساسيًا ومرموش بديلًا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:39 م 22/11/2025
مانشستر سيتي

فريق مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، تشكيل كتيبة السيتزنز الرسمي، لمواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل مانشستر سيتي لقاء اليوم، بالتشكيل ذاته الذي بدأ به قمة الدوري الإنجليزي ضد ليفربول في الجولة الماضية، حيث حسم اللقاء بثلاثية دون رد.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيس، جفارديول، روبن دياز، أورايلي

خط الوسط: برناردو سيلفا، نيكو جونزاليس، فيل فودين

خط الهجوم: ريان شرقي، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو

ويتواجد النجم الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء، برفقة بقية نجوم مانشستر سيتي، وهم: ترافورد، تيجاني رايندرز، سافينيو، أوسكار بوب، ناثان آكي، جون ستونز، خوسانوف، ريان آيت نوري.

ويأمل مانشستر سيتي في مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، لمحاولة اللحاق بمتصدر جدول الترتيب فريق أرسنال، بينما يسعى نيوكاسل يونايتد لإيقاف سلسلة التعثرات بعد الخسارة أمام وست هام ثم برينتفورد في الجولتين الماضيتين من البريميرليج.

 

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

