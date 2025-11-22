أعلن بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، تشكيل كتيبة السيتزنز الرسمي، لمواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل مانشستر سيتي لقاء اليوم، بالتشكيل ذاته الذي بدأ به قمة الدوري الإنجليزي ضد ليفربول في الجولة الماضية، حيث حسم اللقاء بثلاثية دون رد.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيس، جفارديول، روبن دياز، أورايلي

خط الوسط: برناردو سيلفا، نيكو جونزاليس، فيل فودين

خط الهجوم: ريان شرقي، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو

ويتواجد النجم الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء، برفقة بقية نجوم مانشستر سيتي، وهم: ترافورد، تيجاني رايندرز، سافينيو، أوسكار بوب، ناثان آكي، جون ستونز، خوسانوف، ريان آيت نوري.

ويأمل مانشستر سيتي في مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، لمحاولة اللحاق بمتصدر جدول الترتيب فريق أرسنال، بينما يسعى نيوكاسل يونايتد لإيقاف سلسلة التعثرات بعد الخسارة أمام وست هام ثم برينتفورد في الجولتين الماضيتين من البريميرليج.



