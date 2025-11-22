تلقى فريق ليفربول خسارة مذلة على ملعبه وأمام جماهيره على حساب فريق نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد" في إطار الأسبوع الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي نسخة موسم 2025-2026.

هذه المباراة تعتبر رقم 300 بالنسبة للنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، لكن ستُعتبر ذكرى سيئة بالنسبة للملك المصري من حيث النتيجة التي تلقاها فريقه.

وواصل ليفربول الانهيار من حيث النتائج هذا الموسم بعد تلقي الخسارة السادسة مقابل ستة انتصارات، ليتراجع "الريدز" للمركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة ويبتعد خطوة جديدة عن مراكز المنافسة على لقب بريميرليج.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كورتيس جونز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح - ألكسندر إيزاك - كودي جاكبو.

تفاصيل المباراة

شهدت بداية المباراة ضغطًا من جانب أصحاب الأرض، حيث كان التهديد الأول من جانب أليكسيس ماك أليستر، لكن الدفاع ينقذ هدفًا من على خط المرمى.

وأهدر ميلوس كيركيز فرصة هدف في الدقيقة 16 بعد تمريرة أرضية من محمد صلاح تصل عند المجري ليسدد كرة غريبة تمر بعيدة عن المرمى.

وجاءت المفاجأة في الدقيقة 33 بهدف عن طريق المدافع البرازيلي موريلو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تتحول في مرمى ليفربول لتصبح النتيجة 1-0 لصالح الضيوف.

وسجل البرازيلي إيجور جيسوس هدف نوتنجهام الثاني في الدقيقة 35، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي لمس الكرة بيده.

وحاول ماك أليستر في الدقيقة 42 أن يسجل التعادل من كرة رأسية، إلا أن حارس نوتنجهام يتصدى للكرة بنجاح.

وظهرت خطورة محمد صلاح الهجومية في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن حارس الضيوف تمكن من تحويل الكرة إلى ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني تعرض فريق ليفربول لضربة قوية من حيث النتيجة، بعدما سجل الظهير نيكولو سافونا الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وحاول صلاح في الدقيقة 63 أن يقلص النتيجة لمصلحة ليفربول بعد تسديدة، لكنها تمر بجوار المرمى دون تغيير في النتيجة.

وفي الدقيقة 79 أحرز مورجان جيبس وايت الهدف الثالث لفريق نوتنجهام وسط غياب دفاعي من جانب ليفربول، ليتقدم الضيوف بالنتيجة وتصبح 3-0.