واصل نادي ليفربول سلسلة نتائجه الكارثية هذا الموسم، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تلقى خسارة جديدة وثقيلة، على يد ضيفه نوتنجهام فورست، بثلاثية دون ردن في اللقاء الذي احتضنه ملعب أنفيلد معقل الريدز مساء اليوم.

وفشل المدرب الهولندي أرني سلوت مجددًا في التحكم بكتيبة النجوم، التي تعاقد معها ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم تقديمه أداءً رائعًا في الموسم الماضي، توجه بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجمد رصيد ليفربول عند 18 نقطة، ليتراجع إلى المركز الحادي عشر، وهو الأسوأ له منذ فترة طويلة في منافسات البريميرليج.

ويواجه سلوت مصيرًا غامضًا مع الريدز، بعدما وصل أخطائه المتكررة منذ بداية الموسم، سواء على صعيد التشكيل الأساسي، او الصفقات التي عوضت الراحلين.

وعانى ليفربول على صعيد مركزي الظهير الأيمن والأيسر، بعد رحيل ترينت ألكسندر أرنولد بالإضافة لتراجع مستوى أندرو روبرتسون منذ الموسم الماضي، لكن الصفقات الجديدة فشلت في تقديم الإضافة.

وتعاقد ليفربول مع ميلوس كيركيز الظهير الأيسر لفريق بورنموث، وجيريمي فريمبونج الظهير الأيمن لنادي باير ليفركوزن.

وفشل الأول في تقديم المستويات المنتظرة، بسبب اختلاف أسلوبه عن طريقة لعب ليفربول، ليظهر بمستوى سيء، بينما أبعدت الإصابات فريمبونج عن الملاعب لفترة طويلة.

وازدادت أزمة الظهير الأيمن في صفوف ليفربول، بسبب تذبذب مستوى اللاعب الشاب كونور برادلي، بالإضافة لكثرة إصاباته.

وعلى صعيد الهجوم لم يجد سلوت التركيبة المثالية، بعد ضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، رغم بداية الفريق الجيدة بقيادة المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي.

وقرر سلوت الدفع بإيزاك بصفة أساسية رغم تألق إيكيتيكي، ليفشل المهاجم السويدي في تقديم بصمته، بينما اهتزت ثقة زميله الفرنسي.

ولم ينجح أيضًا فلوريان فيرتز في تقديم المستوى المنتظر منه، بعد ضمه في صفقة قياسية من صفوف باير ليفركوزن، رغم مستوياته الجيدة في الوقت ذاته مع منتخب ألمانيا.

وابتعد كذلك النجم المصري محمد صلاح عن مستوياته المعهودة، في ظل غياب المساندة له بالجبهة اليمنى، بعد رحيل زميله أرنولد، بينما لم يظهر جاكبو بالمستوى الكافي لتعويض رحيل الكولومبي لويس دياز في الجناح الأيسر.

وقد تضطر إدارة ليفربول للإطاحة بالمدرب الهولندي من منصبه، حال استمرار النتائج الكارثية للريدز، والتي تهدد وصول الفريق لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما خرج مبكرًا من سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.