المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

بيد سلوت.. كيف انهار مشروع ليفربول مبكرًا في الدوري الإنجليزي؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:02 م 22/11/2025
أرني سلوت مدرب ليفربول

أرني سلوت مدرب ليفربول

واصل نادي ليفربول سلسلة نتائجه الكارثية هذا الموسم، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تلقى خسارة جديدة وثقيلة، على يد ضيفه نوتنجهام فورست، بثلاثية دون ردن في اللقاء الذي احتضنه ملعب أنفيلد معقل الريدز مساء اليوم.

وفشل المدرب الهولندي أرني سلوت مجددًا في التحكم بكتيبة النجوم، التي تعاقد معها ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم تقديمه أداءً رائعًا في الموسم الماضي، توجه بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجمد رصيد ليفربول عند 18 نقطة، ليتراجع إلى المركز الحادي عشر، وهو الأسوأ له منذ فترة طويلة في منافسات البريميرليج.

ويواجه سلوت مصيرًا غامضًا مع الريدز، بعدما وصل أخطائه المتكررة منذ بداية الموسم، سواء على صعيد التشكيل الأساسي، او الصفقات التي عوضت الراحلين.

وعانى ليفربول على صعيد مركزي الظهير الأيمن والأيسر، بعد رحيل ترينت ألكسندر أرنولد بالإضافة لتراجع مستوى أندرو روبرتسون منذ الموسم الماضي، لكن الصفقات الجديدة فشلت في تقديم الإضافة.

وتعاقد ليفربول مع ميلوس كيركيز الظهير الأيسر لفريق بورنموث، وجيريمي فريمبونج الظهير الأيمن لنادي باير ليفركوزن.

وفشل الأول في تقديم المستويات المنتظرة، بسبب اختلاف أسلوبه عن طريقة لعب ليفربول، ليظهر بمستوى سيء، بينما أبعدت الإصابات فريمبونج عن الملاعب لفترة طويلة.

وازدادت أزمة الظهير الأيمن في صفوف ليفربول، بسبب تذبذب مستوى اللاعب الشاب كونور برادلي، بالإضافة لكثرة إصاباته.

وعلى صعيد الهجوم لم يجد سلوت التركيبة المثالية، بعد ضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، رغم بداية الفريق الجيدة بقيادة المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي.

وقرر سلوت الدفع بإيزاك بصفة أساسية رغم تألق إيكيتيكي، ليفشل المهاجم السويدي في تقديم بصمته، بينما اهتزت ثقة زميله الفرنسي.

ولم ينجح أيضًا فلوريان فيرتز في تقديم المستوى المنتظر منه، بعد ضمه في صفقة قياسية من صفوف باير ليفركوزن، رغم مستوياته الجيدة في الوقت ذاته مع منتخب ألمانيا.

وابتعد كذلك النجم المصري محمد صلاح عن مستوياته المعهودة، في ظل غياب المساندة له بالجبهة اليمنى، بعد رحيل زميله أرنولد، بينما لم يظهر جاكبو بالمستوى الكافي لتعويض رحيل الكولومبي لويس دياز في الجناح الأيسر.

وقد تضطر إدارة ليفربول للإطاحة بالمدرب الهولندي من منصبه، حال استمرار النتائج الكارثية للريدز، والتي تهدد وصول الفريق لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما خرج مبكرًا من سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول سلوت

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg