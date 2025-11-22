المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فان دايك: نحن في مشكلة.. وعلينا استيعاب أين نحن الآن

محمد همام

كتب - محمد همام

08:51 م 22/11/2025
فان دايك

فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول

اعترف فيرجيل فان دايك قائد فريق ليفربول، أن فريقه يمر بمشكلة في الوقت الحالي على خلفية سلسلة النتائج السلبية خاصة في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكان "الريدز" قد تعرّض لخسارة قاسية من منافسه نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون مقابل، في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد" في إطار الأسبوع الـ12.

وقال فان دايك في تصريحات عقب المباراة: "نحن في مشكلة حقيقية، أتحمل المسؤولية وعلى جميع اللاعبين والجهاز الفني تحمل المسؤولية، علينا استيعاب أين نحن الآن".

وأضاف المدافع الهولندي: "استقبلنا الكثير من الأهداف الساذجة، واستقبلنا اليوم هدفًا من كرة ثابتة مجددًا، ربما أثّر لاعبهم على رؤية أليسون لكن الهدف احتُسب".

وأنهى: "لم نكن الأفضل في الصراعات والكرة الثانية".

بهذه النتيجة يكون فريق ليفربول قد تلقى الخسارة السادسة في الدوري هذا الموسم مقابل ست انتصارات، ليتراجع ترتيب "الريدز" إلى المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.

ومن المقرر أن يلعب فريق ليفربول مباراته المقبلة ضد بي إس في آيندهوفن مساء الأربعاء المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإنجليزي ليفربول فان دايك نوتنجهام فورست

