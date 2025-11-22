المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سلوت: الخسارة مسؤوليتي.. ولست مستعدًا لإخراج الأفضل عند اللاعبين

محمد همام

كتب - محمد همام

09:14 م 22/11/2025
سلوت

آرني سلوت مدرب فريق ليفربول

علّق الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، على خسارة فريقه من نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد".

وجاءت هذه المباراة ضمن حسابات الأسبوع الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي ليتعرض "الريدز" للخسارة السادسة في الدوري هذا الموسم.

وقال سلوت في تصريحات عقب المباراة: "سواء سارت الأمور على ما يرام أو ساءت فهي مسؤوليتي دائمًا".

وأضاف: "لم نتمكن من خلق الفرص للتسجيل، وحاولت تعديل بعض الأمور التي لم تنجح".

وواصل: "نمتلك لاعبين متميزين، ومهمتي إخراج الأفضل مما لديهم، ولست مستعدًا لذلك في الوقت الحالي، لذلك أقول إن هذا الأمر مسؤوليتي".

وأنهى: "من الصعب تقبل إضاعة الفرص، وفي كل مرة نستقبل فيها هدفًا تُسجَّل".

وتراجع ترتيب ليفربول إلى المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، حيث سيكون اللقاء المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل "الريدز" منافسه أيندهوفن الهولندي يوم الأربعاء المقبل في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

