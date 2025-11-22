سقط نادي مانشستر سيتي في فخ الهزيمة أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب سانت جايمس بارك، في إطار لقاءات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم نيوكاسل بأقدام الجناح هارفي بارنز، بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة من برونو جيمارايش، في الدقيقة 64.

وأدرك مانشستر سيتي التعادل سريعًا، بعد كرة عرضية وصلت لروبن دياز، الذي سدد كرة قوية مرت بين مدافعي أصحاب الأرض وسكنت الشباك، في الدقيقة 68.

وانتزع نيوكاسل الانتصار الثمين بفضل نجمه هارفي بارنز، الذي عاد ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 70، بعد متابعة لكرة تصدت لها عارضة أصحاب الأرض.

ورفع نيوكاسل رصيده بعد هذا الفوز إلى 15 نقطة، ليصعد للمركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويستعيد توازنه بعد الهزيمة في الجولتين الماضيتين.

وفي المقابل سقط مانشستر سيتي في فخ الهزيمة الرابعة له هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 22 نقطة، تراجع بها للمركز الثالث خلف تشيلسي.

وحقق المدرب إيدي هاو فوزه الأول في التاريخ على حساب مانشستر سيتي، بعد 19 مواجهة، خسر خلالها 16 مباراة وتعادل في مواجهتين، ليحقق اليوم فوزه الأول، وعلى حساب بيب جوارديولا هذه المرة.

وفي الوقت ذاته انتصر نيوكاسل على حساب مانشستر سيتي لأول مرة منذ 6 سنوات، بعدما كان الفوز الأخير لكتيبة الماكبايس أمام السيتزنز في يناير عام 2019.