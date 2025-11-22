المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ترتيب الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يلاحق آرسنال.. وتراجع ليفربول ومانشستر سيتي

محمد همام

كتب - محمد همام

09:52 م 22/11/2025
تشيلسي

فريق تشيلسي - صورة أرشيفية

شهدت الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي العديد من المفاجآت على مستوى النتائج، حيث خسر ليفربول على ملعبه أمام نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد.

وتلقى فريق ليفربول الخسارة السادسة هذا الموسم ليواصل "الريدز" تراجعه من حيث الترتيب ليبتعد عن سباق الصراع على اللقب والذي كان حققه في الموسم الماضي.

في المقابل، تلقى مانشستر سيتي خسارته الرابعة هذا الموسم، وجاء ذلك على يد نيوكاسل بهدفين مقابل هدف وحيد.

وحقق تشيلسي فوزًا ثمينًا خارج الديار على حساب بيرنلي بهدفين دون رد، ليصعد "البلوز" إلى المركز الثاني.

ويظل آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي، حيث سيلعب "الجانرز" أمام توتنهام هوتسبير ضمن مباريات هذه المرحلة.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي كاملاً.. اضغط هنا

تشيلسي ليفربول مانشستر سيتي آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي

