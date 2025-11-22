المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند يتربع على القمة

محمد همام

كتب - محمد همام

10:08 م 22/11/2025
دوناروما وهالاند

هالاند مهاجم مانشستر سيتي

يتصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الوصول للجولة الـ12.

ورغم غياب هالاند عن التسجيل في لقاء نيوكاسل، فإنه لا يزال النجم النرويجي على قمة الترتيب بتسجيله 13 هدفًا.

ويأتي البرازيلي إيجور تياجو لاعب فريق برينتفورد في المركز الثاني على مستوى الترتيب برصيد تسعة أهداف.

المركز الثالث يحتله داني ويلبيك مهاجم فريق برايتون بتسجيله سبعة أهداف.

لمعرفة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كاملًا.. اضغط هنا

وشهدت هذه الجولة خسارة ليفربول من نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0، بينما خسر مانشستر سيتي من نيوكاسل بنتيجة 2-1، في المقابل فاز تشيلسي على بيرنلي بنتيجة 2-0.

وتشهد هذه الجولة مواجهة لندنية ستجمع بين آرسنال ومنافسه توتنهام هوتسبير في قمة الأسبوع الـ12.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي هالاند

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg