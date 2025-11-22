ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند يتربع على القمة

يتصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الوصول للجولة الـ12.

ورغم غياب هالاند عن التسجيل في لقاء نيوكاسل، فإنه لا يزال النجم النرويجي على قمة الترتيب بتسجيله 13 هدفًا.

ويأتي البرازيلي إيجور تياجو لاعب فريق برينتفورد في المركز الثاني على مستوى الترتيب برصيد تسعة أهداف.

المركز الثالث يحتله داني ويلبيك مهاجم فريق برايتون بتسجيله سبعة أهداف.

وشهدت هذه الجولة خسارة ليفربول من نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0، بينما خسر مانشستر سيتي من نيوكاسل بنتيجة 2-1، في المقابل فاز تشيلسي على بيرنلي بنتيجة 2-0.

وتشهد هذه الجولة مواجهة لندنية ستجمع بين آرسنال ومنافسه توتنهام هوتسبير في قمة الأسبوع الـ12.