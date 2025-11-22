حقق نادي نيوكاسل يونايتد، انتصارَا ذو طابع خاص على حساب مانشستر سيتي، في لقاء شهد كتابة العديد من الأرقام المميزة لكتيبة الماكبايس ومدربهم إيدي هاو، بعد سنوات من العناء أمام المنافس ذاته.

وكانت الأمور واضحة منذ الشوط الأول، الذي شهد رقمًا استثنائيًا بإهدار 7 فرص محققة للتسجيل من جانب الفريقين، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2010-2011.

واستمرت الإثارة حاضرة في الشوط الثاني، حيث سجل نيوكاسل هدفين بينما أحرز مانشستر سيتي هدفًا، خلال 6 دقائق فقط.

ونصب الجناح هارفي بارنز نفسه نجمًا لمواجهة اليوم، بتسجيله ثنائية الانتصار لصالح نيوكاسل، ليصبح أول لاعب من نيوكاسل يسجل هدفين في مباراة واحدة ضد مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ آلان شيرر في نوفمبر عام 2003، في المواجهة الأربعين بينهما منذ ذلك اللقاء.

وحقق نيوكاسل يونايتد الفوز على مانشستر سيتي للمرة الثانية فقط في آخر 36 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز بين الفريقين، والأول لكتيبة الماكبايس منذ 6 سنوات، وتحديدًا يوم 29 يناير عام 2019، على الملعب ذاته، وبنفس النتيجة أيضًا 2-1.

وحقق إيدي هاو أول فوز له على مانشستر سيتي، بعد 19 مباراة، خسر خلالها 16 مواجهة وتعادل في مناسبتين، كما انتصر لأول مرة خلال مسيرته التدريبية على حساب بيب جوارديولا مدرب السيتزنز في الدوري الإنجليزي الممتاز.





