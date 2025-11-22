المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

بارنز على خطى شيرر وانتصار تاريخي لهاو.. أرقام من فوز نيوكاسل على مانشستر سيتي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:32 م 22/11/2025
إيدي هاو مدرب نيوكاسل

إيدي هاو مدرب نيوكاسل

حقق نادي نيوكاسل يونايتد، انتصارَا ذو طابع خاص على حساب مانشستر سيتي، في لقاء شهد كتابة العديد من الأرقام المميزة لكتيبة الماكبايس ومدربهم إيدي هاو، بعد سنوات من العناء أمام المنافس ذاته.

وكانت الأمور واضحة منذ الشوط الأول، الذي شهد رقمًا استثنائيًا بإهدار 7 فرص محققة للتسجيل من جانب الفريقين، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2010-2011.

واستمرت الإثارة حاضرة في الشوط الثاني، حيث سجل نيوكاسل هدفين بينما أحرز مانشستر سيتي هدفًا، خلال 6 دقائق فقط.

ونصب الجناح هارفي بارنز نفسه نجمًا لمواجهة اليوم، بتسجيله ثنائية الانتصار لصالح نيوكاسل، ليصبح أول لاعب من نيوكاسل يسجل هدفين في مباراة واحدة ضد مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ آلان شيرر في نوفمبر عام 2003، في المواجهة الأربعين بينهما منذ ذلك اللقاء.

وحقق نيوكاسل يونايتد الفوز على مانشستر سيتي للمرة الثانية فقط في آخر 36 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز بين الفريقين، والأول لكتيبة الماكبايس منذ 6 سنوات، وتحديدًا يوم 29 يناير عام 2019، على الملعب ذاته، وبنفس النتيجة أيضًا 2-1.

وحقق إيدي هاو أول فوز له على مانشستر سيتي، بعد 19 مباراة، خسر خلالها 16 مواجهة وتعادل في مناسبتين، كما انتصر لأول مرة خلال مسيرته التدريبية على حساب بيب جوارديولا مدرب السيتزنز في الدوري الإنجليزي الممتاز.



مباراة نيوكاسل القادمة
نيوكاسل مانشستر سيتي إيدي هاو

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg