جوارديولا: تقنية الفيديو والحكام يقرّون عكس ما يحدث.. والطريق لا يزال طويلًا

محمد همام

كتب - محمد همام

10:53 م 22/11/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

علّق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على خسارة فريقه أمام نيوكاسل، حيث تلقى "السيتينز" الخسارة الرابعة على مستوى الدوري الإنجليزي.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 22 نقطة، حيث أهدر الفريق السماوي فرصة مواصلة تضييق الخناق على منافسه آرسنال.

وقال جوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "تقنية الفيديو والحكام يقرّون عكس ما يحدث، حدث ذلك في الشوط الأول وفي الشوط الثاني، هذا هو الوضع وقد تعودنا عليه".

وأضاف: "لا توجد أي خيبة أمل، ليس هناك ما نندم عليه، بذلنا قصارى جهدنا، وأردنا أن نخطو خطوة للأمام كما فعلنا خلال الشهرين الماضيين".

وواصل: "بعد فترة التوقف الدولي لا يكون الأمر سهلًا دائمًا، الطريق لا يزال طويلًا".

وأنهى: "أهدرنا الكثير من الفرص، كنا أفضل في الشوط الثاني واستقبلنا هدفًا، في النهاية لم نتمكن من الحصول على النتيجة".

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي ضد باير ليفركوزن مساء الثلاثاء المقبل في العاشرة بتوقيت القاهرة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

