كلام فى الكورة
مدرب نيوكاسل: يجب أن نستغل نتيجة الفوز على السيتي.. وانتظرت طويلًا للتفوق أمام جوارديولا

محمد همام

كتب - محمد همام

11:16 م 22/11/2025
إيدي هاو

إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل

قال إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل، إن الفوز على مانشستر سيتي يجب أن يمنح فريقه الثقة في الفترة المقبلة، مشددًا أن الفوز على بيب جوارديولا انتظره لفترة طويلة.

واستطاع فريق نيوكاسل أن يحقق فوزًا ثمينًا على حساب مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي نسخة موسم 2025-2026.

وأضاف هاو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "الفوز على مانشستر سيتي سيمنحنا الثقة التي نحتاجها بشدة، ويجب أن نستغل هذه النتيجة كنقطة تحول حقيقية في هذا الموسم سواء على أرضنا أو خارجها".

وواصل: "اليوم انتصرنا على أفضل فرق بريميرليج، ولا أعلم منذ كم سنة وهم الأفضل، لقد انتظرت طويلًا لأحقق الفوز على بيب جوارديولا في الدوري، إنه مدرب استثنائي".

وأتم: "الروح والقوة والقدرة، كل هذه الصفات كانت موجودة اليوم".

ويحتل فريق نيوكاسل المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، حيث حقق فريق "جيش المدينة" الفوز الرابع خلال هذا الموسم.

وينتظر أن يلعب نيوكاسل مباراته المقبلة ضد أولمبيك مارسيليا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون هذه المباراة مساء الثلاثاء المقبل في العاشرة بتوقيت القاهرة.

