صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

ليفربول في مشكلة

اعترف فيرجيل فان دايك قائد فريق ليفربول، بوجود مشكلة داخل الفريق على خلفية الخسارة من نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة.

وأكد فان دايك أن الفريق يتحمل المسؤولية كاملة عن الخسارة وسوء الأداء في لقاء نوتنجهام.

ذا صن

غضب جوارديولا

عبّر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن غضبه عقب الخسارة من نيوكاسل بنتيجة 2-1 في منافسات الدوري الإنجليزي.

غضب جوارديولا وصل إلى غرفة الحكام حيث اقتحم المكان المخصص للحكام اعتراضًا على القرارات التي أثرت على نتيجة المباراة.

إنهاء اللعنة

أنهى إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل عقدة بيب جوارديولا بعدما حقق الفوز الأول عليه للمرة الأولى في تاريخه.

ولم يسبق لمدرب نيوكاسل أن حقق الفوز على جوارديولا في 19 مناسبة سابقة.

الصحافة الإسبانية

آس

مستقبل فينيسيوس

تحدث مسؤولو نادي ريال مدريد مؤخرًا مع البرازيلي فينيسيوس جونيزر، في مسألة تجديد عقده، واقترب الطرفان من التوصل لاتفاق نهائي، بخصوص تجديد العقد الذي ينتهي بعد عامين.

وأكدت التقارير الصحفية أن فينيسيوس جونيور سعيد في البرنابيو، ويُريد الإستمرار باللعب مع ريال مدريد لسنواتٍ قادمة.

ولم يضع فينيسيوس شروطًا غير رياضية، أثناء المفاوضات من أجل تجديد عقده، بينما تمثل الشرط الوحيد من جانبه في اللعب بمركزه المُفضل.

موندو ديبورتيفو

نيكو ويليامز عدو جديد للكامب نو

ظهر نيكو ويليامز نجم نادي أتلتيك بلباو كعدو جديد، لجماهير برشلونة على ملعب الكامب نو، خلال مواجهة الفريقين التي انتهت لصالح كتيبة البلوجرانا بنتيجة 4-0.

قُوبِلَ مجرد ذكر اسمه عبر نظام البث قبل المباراة بصيحات استهجان عالية من الجماهير، و كلما لمس الكرة اشتدت صيحات الاستهجان، واحتفلوا بكل كرة خاطئة منه، حتى أنهم هتفوا "نيكو، ابقَ" بنبرة ساخرة.

رهان جارسيا الناجح

كسب المدرب الألماني هانز فليك الرهان على لاعبه إريك جارسيا، بعدما دفع به في مركز جديد ضد أتلتيك بيلباو، كلاعب خط وسط دفاعي.

ونجح جارسيا في تعويض غياب دي يونج بجوار فيرمين لوبيز، حيث كان هو الذي قطع الكرة في مناسبتين، وانتهت الهجمتين بهدفي روبرت ليفاندوفسكي وفيرميو لوبيز.

الصحافة الإيطالية

لا جازيتا ديلو سبورت

بوفون يحذر ابنه

وجه أسطورة حراسة المرمى الإيطالية جيانلويجي بوفون رسالة تحذير قوية لابنه الشاب لويس توماس، مطالبًا إياه بالتحلي بالتواضع رغم تألقه اللافت مؤخرًا مع منتخب التشيك تحت 19 عامًا، حيث سجّل ستة أهداف في آخر ثلاث مباريات دولية.

وقال بوفون في تصريحات صحفية: "قبل أربعة أو خمسة أشهر كانت أمامه فرصة بنسبة 1% ليصبح لاعب كرة قدم، الآن انخفضت إلى 0.5% لأنه لم يحقق أي شيء بعد".

فوتبول إيطاليا

ميلان مكتمل الصفوف

كشف ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لميلان، آخر الاستعدادات الخاصة بفريقه قبل مواجهة الغريم التقليدي إنتر في ديربي ديلا مادونينا، المقرر إقامته غدًا الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأوضح أليجري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت أن الفريق سيعاني من غياب لاعبين فقط هما زاكاري أثيكامي و سانتياجو خيمينيز، حيث يعاني الأول من إصابة في عضلة باطن القدم، بينما يواجه الثاني مشكلة في الكاحل.

الصحافة الألمانية

سكاي ألمانيا

استئناف بايرن

يعتزم نادي بايرن ميونخ تقديم استئناف ضد قرار إيقاف لاعبه لويس دياز في دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أصدر عقوبةً قاسية ضد لويس دياز بإيقافه 3 مباريات بعدما تعرض للطرد المباشر أمام باريس سان جيرمان عقب تدخل عنيف على أشرف حكيمي وتسبب في إصابته.

وطلب بايرن من الاتحاد الأوروبي تقديم أسباب هذه العقوبة لتقديم استئناف، وصرح الرئيس التنفيذي، يان كريستيان دريسن، "سنرى إن كنا سنتمكن من تخفيف العقوبة".

رقم قياسي لمايكل أوليس

بعمر 23 عامًا و٣٤٥ يومًا، أصبح مايكل أوليس أصغر لاعب في بايرن ميونخ يساهم بخمسة أهداف في مباراة بالدوري الألماني على الإطلاق.

وساهم أوليس بـ5 أهداف (صنع 3 وسجل هدفين) في فوز بايرن ميونخ على فرايبورج بنتيجة 6-2.

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

عودة بوجبا

عاد الفرنسي المخضرم بول بوجبا، لاعب وسط موناكو، إلى الظهور مجددًا في الملاعب، وذلك خلال مباراة فريقه أمام رين في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

وغاب بول بوجبا عن الملاعب، لمدة امتدت لأكثر من عامين.

ويعد هذا الظهور هو الأول لبوجبا منذ سبتمبر 2023، حين كان لاعبًا في صفوف يوفنتوس قبل أن يتعرض للإيقاف بسبب انتهاك قواعد المنشطات، ثم عانى من إصابات متعددة بعد انتهاء فترة الإيقاف، ما أدى لابتعاده عن الملاعب لمدة قاربت 26 شهرًا.

ليكيب

منع جماهير هايتي من دخول أمريكا

يمنع القانون الأمريكي، دخول بعض الدول إلى الأراضي الأمريكية، خلال بطولة كأس العالم 2026.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يحظر دخول مواطني 19 دولة إلى الولايات المتحدة.

ومن بين الدول المحظورة، دولة هايتي حيث لن يُسمح إلا بدخول اللاعبين، وعائلاتهم المباشرة وطاقم الدعم اللوجستي للفريق.