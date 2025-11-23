فان دايك يكشف نقطة ضعف ليفربول

عبّر الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، عن استيائه الشديد بعد الخسارة الثقيلة التي تكبّدها فريقه على ملعبه بثلاثية نظيفة أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أن الجميع داخل الفريق يشعر بخيبة أمل كبيرة.

وأوضح فان دايك أن الهزيمة جاءت نتيجة أخطاء واضحة في أداء اللاعبين، قائلاً: "الخسارة على أرضنا أمام نوتنجهام فورست أمر سيئ للغاية. نحن في لحظة صعبة وعلينا أن ننهض منها".

وأضاف قائد ليفربول أن الفريق يتحمل المسؤولية كاملة عن هذا التراجع، مشيرًا إلى استقبال أهداف سهلة ومكررة، خاصة من الكرات الثابتة، وهو ما اعتبره نقطة ضعف يجب العمل على علاجها في أسرع وقت.

واختتم فان دايك تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق لم يكن في أفضل مستوياته خلال المباراة: "لم نكن جيدين في الالتحامات ولا في الفوز بالكرات الثانية، وهذا ما صنع الفارق".