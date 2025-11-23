كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، يوم الجمعة، أن مدافع الجانرز جابرييل سيغيب عن الملاعب "لبضعة أسابيع" بسبب إصابة تعرض لها أثناء تمثيله منتخب البرازيل.

ويستعد نادي أرسنال لمواجهة غريمه التقليدي توتنهام، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستعرض الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، مدى تأثير غياب المدافع البرازيلي على أرسنال ومن يمكن أن يحل محله.

لقد كان جابرييل حاضراً دائماً لأرسنال في مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث أظهر قيادة وشخصية قوية في قلب الدفاع.

منذ بداية موسم 2024/25، تفوق البرازيلي إلى حد كبير على زميله ويليام صليبا، مدافعاً عن منطقته بثقة، ومتصدرًا الهجمات في الكرات الثابتة الهجومية.

يعمل خط الدفاع الرباعي تحت قيادة ميكيل أرتيتا بانسجام، لكن عندما يتعرض الفريق للضغط، يكون جابرييل عادةً من يتقدم ليقوم بالتدخل الحاسم.

ويبلغ عدد تدخلات جابرييل بالرأس 16 أكثر من صليبا، وهو يحتل المركز الثاني مشتركاً بين لاعبي الدوري من حيث عمليات الإيقاف، وكلما تعرض الفريق للضغط، يكون هو غالباً اللاعب الذي يتدخل لإنقاذ الموقف.

سيفتقد أرسنال عزيمته ورغبته الكبيرة في حماية حارسه بشكل واضح أثناء غيابه بسبب الإصابة.

أكثر لاعبي أرسنال في التدخلات والإيقافات موسم 2025/26

يميل ديربي شمال لندن لأن يكون مباراة حامية وعنيفة، ومع إضافة توماس فرانك لمزيد من الصلابة الدفاعية لفريق توتنهام هوتسبير، يُتوقع أن يكون لقاء الأحد جسديًا بطبيعته.

لكي يحصل أرسنال على حق السيطرة على المباراة، يجب أن يردوا على العنف بالعنف منذ البداية، وهذا يعني السيطرة على المواجهات الفردية.

مقارنةً بخيارات أرتيتا الأخرى في قلب الدفاع، يُعد جابرييل وصليبا الأقوى بفارق كبير في الفوز بالكرات الثنائية، حيث يحقق كل منهما أكثر من 66٪ من المواجهات، أما الصفقة الصيفية كريستيان موسكيرا فيأتي في المرتبة التالية بنسبة 59.09٪.

نسبة نجاح لاعبي دفاع أرسنال في المواجهات الثنائية موسم 2025/26

الميزة في الكرات الثابتة ستتقلص

لا يوجد لاعب أخطر من جابرييل في الركنيات والركلات الحرة الجانبية، فمنذ انضمامه إلى أرسنال في سبتمبر 2020، سجل خمسة أهداف أكثر من أي مدافع آخر في الدوري الممتاز.

ولا أحد أفضل منه في مراوغة خصمه للوصول إلى كرة الركنية، حيث أحرز أربعة أهداف من الكرات الثابتة أكثر من أي لاعب آخر خلال نفس الفترة.

أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف منذ سبتمبر 2020

سيضطر مدرب الكرات الثابتة نيكولاس جوفر لوضع خطة جديدة، إذ أن معظم كرات أرسنال الثابتة موجهة لجابرييل، الذي سجّل هدف الفوز الثمين في اللحظات الأخيرة ضد نيوكاسل يونايتد في وقت سابق من هذا الموسم.

كما يظهر من خرائط التسديدات منذ بداية موسم 2024/25، يصل جابرييل إلى عدد أكبر بكثير من الكرات العرضية مقارنة بزميله في قلب الدفاع صليبا.

إذا تم البحث عن بديل يقدم تهديداً مماثلاً على المرمى، قد يلجأ أرسنال إلى ريكاردو كلافيويوري، الذي يمتاز أيضاً بالقدرة على الهجوم على الكرة بشكل ممتاز.

دفعة لتوتنهام

سيشعر توتنهام بالارتياح لغياب جابرييل عن أرسنال، لأنه كان مميزاً في ديربيات شمال لندن الأخيرة.

البرازيلي سجّل عملياً من الركنيات في كل من مواجهتي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، رغم أن دومينيك سولانكي سجّل له هدف بالخطأ في ملعب الإمارات.

في ذلك الهدف، ركض المدافع بعيداً عن رادو دراجوسين من نقطة الجزاء ليصل إلى كرة ركنية من ديكلان رايس عند القائم البعيد، كما يظهر في الشكل أدناه.

وسجّل جابرييل أيضاً هدف الفوز ضد توتنهام في ملعبهم في سبتمبر الماضي، حيث ابتعد عن كريستيان روميرو عند نقطة الجزاء لرأسية متقنة من مركز منطقة الست ياردات.

سيشتاق أرسنال لتألقه في هذه المواقف يوم الأحد، وكذلك لشغفه في تقديم عروض قوية في هذه المباراة، وفي آخر ثلاث مباريات دوري بين هذين الغريمين المحليين، خرج جابرييل بجائزة أفضل لاعب في كل مباراة.

مباريات أخرى قد يغيب عنها جابرييل

إذا تم استبعاد مدافع أرسنال حتى بداية يناير، فمن المتوقع أن يغيب عن 11 مباراة على الأقل، بما في ذلك ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يلوح في الأفق لقاء حاسم لتحديد اللقب ضد ليفربول على ملعب الإمارات في 8 يناير، لذلك سيكون ميكيل أرتيتا حريصاً على عودة جابرييل لهذه المباراة.

بالإضافة إلى ديربي الأحد، لن يتوافر أفضل مدافع لأرسنال في الاختبارات الصعبة خارج ملعبهم أمام تشيلسي وأستون فيلا، وكذلك على أرضهم ضد فريق برينتفورد، الذي من المرجح أن يستهدف أرسنال بهجمات جوية مكثفة على منطقة الجزاء.

كيف يكون أداء أرسنال عندما لا يلعب جابرييل وصليبا معاً؟

جابرييل غاب عن آخر شهرين من الموسم الماضي بسبب الإصابة، بينما تولى جاكوب كيويور الذي رحل لاحقاً، تغطيته.

وبشكل عام، تمكن أرسنال من التكيف بشكل جيد، لكن اللافت أنهم فازوا بمباراتين فقط من آخر سبع مباريات، وشملت بعض الهزائم مواجهتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

وعند النظر إلى الموسم الماضي بمفرده، فاز أرسنال فقط في أربع من أصل 12 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز عندما لم يبدأ جابرييل وصليبا معاً.

وتبلغ نسبة الفوز 33.3٪، وهي أقل بكثير من نسبة النجاح البالغة 61.5٪ في المباريات الـ26 الأخرى.

وعند النظر إلى البيانات على مدى فترة أطول، منذ بداية موسم 2022/23، يظهر فرق واضح.

فأرسنال يتلقى أهدافاً أكثر، ويحقق انتصارات أقل، ويجمع نقاطاً أقل بكثير عندما لا يلعب الثنائي معاً.

إحصائيات أرسنال مع وبدون جابرييل وصليبا منذ موسم 2022/23

من سيحل محله ضد توتنهام؟

على عكس السنوات السابقة، يمتلك أرتيتا الآن الكثير من العمق الدفاعي، مما يوفر خيارات ذات جودة عالية لمواجهة هذا الجدول المزدحم من المباريات.

ومن المرجح أن يبدأ موسكيرا في مركز قلب الدفاع، بعد أن أظهر أداءً مميزًا خلال أول 12 مباراة له مع النادي، حيث كان الشاب البالغ 21 عامًا متذبذبًا في مواجهة نيوكاسل، لكنه قدم أداءً هادئًا وممتازًا إلى حد كبير في أنفيلد بعد أن شارك مبكرًا بدلًا من صليبا.

يفضل اللعب على الجهة اليمنى ضمن ثنائي الدفاع، لكنه قادر على التكيف إذا لزم الأمر، لذا سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان سيشغل الجهة اليمنى أم اليسرى إذا حصل على فرصة البداية.

لتحقيق التوازن، يمكن لأرتيتا أيضًا اختيار أحد المدافعين الذين يلعبون بالقدم اليسرى إلى جانب صليبا، مثل بيدرو هينكابي أو كلافيويوري، ويُعتبر هينكابي الأسرع بين جميع مدافعي أرسنال، بعدما بلغ سرعته القصوى 33.41 كم/س هذا الموسم، كما أنه لاعب شديد العدوانية.

أقصى سرعة لمدافعي أرسنال موسم 2025/26

مع أن هينكابي يملك خبرة 26 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد يُعتبر اختياره مخاطرة.

البديل هو إعادة مايلز لويس-سكلي إلى التشكيلة الأساسية في مركز الظهير الأيسر، مع تحريك كلافيويوري إلى الداخل، وهو مركز يلعب فيه كلافيويوري مع منتخب إيطاليا، لكن أرتيتا يفضل استغلال حيويته على الجناح.

القرار الذي سيتخذه أرتيتا بشأن من يحل محل جابرييل في مباراة ذات أهمية كبيرة قد تحدد أجواء الأسابيع المقبلة، يعد من أكبر القرارات في مسيرته التدريبية.