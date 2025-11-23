المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جوارديولا يكرر جملة واحدة أربع مرات: "كل شيء على ما يرام" لتهدئة الجدل بعد الخسارة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:57 م 23/11/2025
جوارديولا

جوارديولا

كرر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عبارة "كل شيء على ما يرام" أربع مرات خلال أقل من خمس دقائق في المؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد 2-1 على ملعب سانت جيمس بارك، في محاولة واضحة لامتصاص التوتر بعد نهاية مباراة شهدت أحداثًا مثيرة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء اشتباكات كلامية بين جوارديولا وعدد من الأطراف، من بينها أحد المصورين، الحكم سام بارروت، ولاعب نيوكاسل برونو جيمارايش، وذلك عقب احتجاج مدرب السيتي على عدة قرارات مثيرة للجدل.

وجاءت اعتراضات السيتي على خلفية حالتي تحكيم بارزتين:

عدم احتساب ركلة جزاء لفيليب فودين في الشوط الأول.

تجاهل خطأ ارتُكب – بحسب رؤية جوارديولا ولاعبيه – من غيمارايش على جانلويجي دوناروما قبل الهدف الثاني لنيوكاسل.

وقال المدافع روبن دياز بعد المباراة إن نيوكاسل استحق الفوز، لكنه شدد على سوء إدارة الحكم للمواجهة: "القوانين ليست نفسها للجميع."

أما جوارديولا فرفض الانجرار إلى انتقاد التحكيم، واكتفى بتكرار عبارته: "كل شيء على ما يرام." وكشفت "سكاي سبورتس" أنه ذهب لغرفة الحكام للتحدث مع الحكم عقب المباراة، وهو ما لم ينفه المدرب، قائلاً: "سألوني عن الحكام في آخر خمس أسئلة… اسألوهم هم. لم أرَ اللقطات بعد، ولن يتغير شيء."

وأكد جوارديولا أنه تحدث مع جيمارايش أيضًا بعد المباراة: "سألته فقط عمّا حدث بينه وبين جيجيو (دوناروما). كل شيء على ما يرام." وأضاف: "لن أتحدث عن الحكام. هذا انتهى."

ويستعد مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الرابع، لاستضافة ليدز يونايتد في الجولة المقبلة يوم السبت.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي جوارديولا

