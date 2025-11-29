كشفت تقارير صحفية عن رغبة مانشستر سيتي في إتمام صفقة مدوية، من صفوف فريق نيوكاسل يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وسقط مانشستر سيتي في فخ الخسارة أمام نيوكاسل، خلال مباراة الجولة الـ12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "سانت جيمس بارك".

نجم نيوكاسل على رادار مانشستر سيتي

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كوت أوفسايد" فإن انشستر سيتي يخطط للتعاقد مع ظهير أيمن جديد، خلال الصيف المقبل، ويحظى تينو ليفرامينتو، لاعب نيوكاسل، باهتمام الأزرق السماوي.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، خلال فوز الماكابايس على مان سيتي، أمس السبت، ليخطف أنظار المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وينتهي عقد ليفرامينتو في عام 2028، ومع تبقي عامين ونصف في عقده الحالي، يسعى نيوكاسل إلى تجديد عقده.

وكشف الصحفي الإنجليزي، ميك براون، أن ليفرامينتو سيتجه إلى تأجيل أي قرار بشأن مستقبله مع نيوكاسل يونايتد، إلى وقت لاحق من الموسم الجاري.

وأضاف الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، أن نجم نيوكاسل يريد المشاركة في كأس العالم 2026 مع إنجلترا، ومن الواضح أن استعادة لياقته البدنية وتقديم أداء مميز مع نيوكاسل سيمنحه أفضل فرصة لتحقيق ذلك.

وتابع بأنه في حال مشاركة ليفرامينتو في المونديال القادم، مع تقديم أداءً مميزًا، فمن المؤكد أن ذلك قد يؤثر على مستقبله، وسيزيد من تحركات مانشستر سيتي للتعاقد معه.

وقدم ليفرامينتو مستويات مثيرة للإعجاب، منذ انضمامه إلى نيوكاسل خلال عام 2023، ويُعتبر من أفضل الأظهرة على صعيد الدوري الإنجليزي.

وشهد الموسم الحالي مشاركة ليفرامنتو في 9 مباريات رفقة الفريق الأبيض والأسود، وقدم تمريرة حاسمة وحيدة، لكنه غاب هذا الموسم بداعي الإصابة.