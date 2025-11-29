المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

مانشستر سيتي يستهدف صفقة مميزة من نيوكاسل في الصيف المقبل

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:37 م 23/11/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا

كشفت تقارير صحفية عن رغبة مانشستر سيتي في إتمام صفقة مدوية، من صفوف فريق نيوكاسل يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وسقط مانشستر سيتي في فخ الخسارة أمام نيوكاسل، خلال مباراة الجولة الـ12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "سانت جيمس بارك".

نجم نيوكاسل على رادار مانشستر سيتي

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كوت أوفسايد" فإن انشستر سيتي يخطط للتعاقد مع ظهير أيمن جديد، خلال الصيف المقبل، ويحظى تينو ليفرامينتو، لاعب نيوكاسل، باهتمام الأزرق السماوي.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، خلال فوز الماكابايس على مان سيتي، أمس السبت، ليخطف أنظار المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وينتهي عقد ليفرامينتو في عام 2028، ومع تبقي عامين ونصف في عقده الحالي، يسعى نيوكاسل إلى تجديد عقده.

وكشف الصحفي الإنجليزي، ميك براون، أن ليفرامينتو سيتجه إلى تأجيل أي قرار بشأن مستقبله مع نيوكاسل يونايتد، إلى وقت لاحق من الموسم الجاري.

وأضاف الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، أن نجم نيوكاسل يريد المشاركة في كأس العالم 2026 مع إنجلترا، ومن الواضح أن استعادة لياقته البدنية وتقديم أداء مميز مع نيوكاسل سيمنحه أفضل فرصة لتحقيق ذلك.

وتابع بأنه في حال مشاركة ليفرامينتو في المونديال القادم، مع تقديم أداءً مميزًا، فمن المؤكد أن ذلك قد يؤثر على مستقبله، وسيزيد من تحركات مانشستر سيتي للتعاقد معه.

وقدم ليفرامينتو مستويات مثيرة للإعجاب، منذ انضمامه إلى نيوكاسل خلال عام 2023، ويُعتبر من أفضل الأظهرة على صعيد الدوري الإنجليزي.

وشهد الموسم الحالي مشاركة ليفرامنتو في 9 مباريات رفقة الفريق الأبيض والأسود، وقدم تمريرة حاسمة وحيدة، لكنه غاب هذا الموسم بداعي الإصابة.

مباراة نيوكاسل القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي نيوكاسل يونايتد تينو ليفرامينتو

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg