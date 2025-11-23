تحدث النرويجي مارتن أوديجارد، متوسط ميدان آرسنال الإنجليزي، عن مواجهة توتنهام وتأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويواجه فريق آرسنال نظيره توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مباريات الدوري الإنجليزي، ويستضيف اللقاء ملعب الإمارات، معقل "الجانرز".

وأبرز أوديجارد أهمية مباراة توتنهام، مؤكدًا أن جميع اللاعبين لديهم ما يكفي من الحماس لخوض المواجهة، وأشار النرويجي خلال حديثه إلى أن أنصار آرسنال يدركون مدى قوة اللقاء وقيمته.

تصريحات أوديجارد

استهل مارتن أوديجارد، لاعب آرسنال، تصريحاته عبر الموقع الرسمي لناديه، قائلًا: "المباراة تعني الكثير للجميع، وأعتقد أنها تجعل الأمر أسهل على اللاعبين العائدين من المنتخبات، نعلم منذ البداية أنه لا خيار أمامنا سوى تقديم كل ما لدينا منذ الثانية الأولى".

وأضاف أوديجارد: "الكثير من اللاعبين كانوا مع منتخباتهم الأسبوع الماضي، وأنا عدت للنرويج لأكون مع زملائي، حتى وإن لم أستطع اللعب، كانت لدينا مباراتان مهمتان جداً، وبالنسبة لي، رغبت بشدة في التواجد".

أوديجارد يتحدث عن التأهل لكأس العالم

تطرق أوديجارد للحديث عن التأهل لكأس العالم، قائلًا: "كان التأهل إلى كأس العالم بهذه الطريقة أمراً لا يُصدق، لقد كان مشواراً مذهلاً من البداية حتى النهاية، فزنا بجميع المباريات، والطريقة التي حققنا بها الفوز، وعدد الأهداف التي سجلناها، مع استقبال عدد قليل جدًا من الأهداف، وكان أداءنا صلبًا من البداية إلى النهاية".

وواصل لاعب النرويج: "لم يكن هذا الحال دائمًا بالنسبة لنا، لقد فشلنا في التأهل عدة مرات، وعشنا لحظات صعبة كثيرة، لذا فالأمر يعني لنا الكثير، بالنسبة لي شخصياً، أنا مع المنتخب منذ 2014 وخلال تلك الفترة لم نتأهل لأي بطولة كبيرة، لذا الوصول أخيراً أمر هائل".

وأكمل: "إنه واحد من أكبر أحلامي أن أشارك في بطولة مع النرويج، وأن أتمكن من الذهاب إلى كأس العالم مع هذه المجموعة من اللاعبين هو شعور لا يُصدق، كنت محبطاً لأنني لم أتمكن من اللعب والمشاركة في ذلك، لكنني كنت أريد بالطبع أن أكون هناك لدعم الفريق واللاعبين، وأن أقول شكراً للجماهير بعد المباراة، وأن أحتفل معهم جميعاً".

أوديجارد يتحدث عن عودته

انتقل أوديجارد للحديث عن حالته الصحية، قائلًا: "هذا الأسبوع عملت بجد على برنامجي العلاجي، والأمور تسير بشكل جيد للغاية، أشعر أنني أقترب يومًا بعد يوم من العودة، وأنني وصلت إلى مرحلة من التعافي تصبح فيها الأمور أكثر إثارة".

وزاد: "بدأت بالتدرب والقيام ببعض العمل في الملعب، لذا أشعر فعلاً أنني أقترب، هذه هي أفضل مرحلة في رحلة التأهيل، حين تصبح قريبًا من العودة للتدريبات الجماعية، وتستطيع القيام بالمزيد على أرض الملعب بشكل أكثر قوة".

وأتم:"أشعر أنني أصبح أقوى وأكثر جاهزية، الأمور تسير في الطريق الصحيح وتبدو مبشرة جدًا، أعتقد أن هذا من الجوانب الإيجابية للإصابة، فهي تجعلك أكثر شغفاً وحماساً للعودة إلى اللعب من جديد".