يستضيف فريق أرسنال نظيره فريق توتنهام هوتسبرز، في ديربي لندن، الذي يقام مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة أرسنال ضد توتنهام، تنطلق بحلول الساعة 6:30 مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، لحساب الجولة الـ12 من بريميرليج.

أرسنال يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد توتنهام بالمرتبة التاسعة، حيث يملك 18 نقطة فقط.

تشكيل أرسنال

وجاء تشكيل أرسنال الذي أعلنه ميكيل أرتيتا، لخوض ديربي لندن أمام توتنهام هوتسبرز، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: تيمبر، ساليبا، هينكابي، كالفيوري.

الوسط: ديكلان رايس، زوبميندي، إيزي.

الهجوم: ساكا، تروسارد، ميرينو.

دكة البدلاء: كيبا، موسكيرا، وايت، مارتينيلي، نورجراد، مادويكي، نونيري، لويس سكيلي ودومان.

تشكيل توتنهام

بينما على الجانب الآخر، يدخل توتنهام الضيف في مباراة الليلة، بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: سبينس، فان دي فين، روميرو، أودوجي

الوسط: بينتانكور، محمد قدوس، بالينيا، دانسو، أودوبيرت.

الهجوم: ريتشارليسون.

دكة البدلاء: كينسكي، تشافي سيمونز، تيل، جراي، بيرجفال، جونسون، بيدرو بورو، سار وكولو مواني.