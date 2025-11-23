المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نجم أستون فيلا: أتردد في الدخول لمنطقة الجزاء.. وهدفي بسبب مدرب الكرات الثابتة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:09 م 23/11/2025
احتفال مورجان روجرز نجم أستون فيلا

احتفال مورجان روجرز نجم أستون فيلا

أكد مورجان روجرز نجم نادي أستون فيلا، أن مدربه أوناي إيمري كان يمنحه التعليمات للدخول لمنطقة الجزاء، من أجل تسجيل الأهداف، مشيرًا إلى أن مدرب الكرات الثابتة هو الذي شجعه على تنفيذ تلك الركلات، والتي سجل منها هدفًا ضد ليدز يونايتد، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورجان روجرز في تصريحات لشبكة بي بي سي: "كان المدرب يضغط عليّ باستمرار لأدخل منطقة الجزاء، هناك تُسجل الأهداف، أحيانًا أتردد في الدخول، دخلتُ وتفاعلتُ مع الكرة، لحسن حظي، تمكنتُ من لمسها بقدمي، كنتُ سعيدًا جدًا بذلك".

وتابع: "مع بداية الشوط الثاني كانت لدينا الطاقة، كان الجمهور متحمسًا، وكان كل شيء يسير على ما يرام، كانت لحظة رائعة للتسجيل".

وأكمل: "أنا سعيد جدًا، هناك بعض الأهداف التي لم أسجلها تمامًا في مباريات أخرى، لذا كان من الجيد أن أكون مسجلًا، لكن إذا لم أسجل، فلا بأس طالما حققنا الفوز".

وعن احتفاله مع مدرب الكرات الثابتة عقب هدفه، علق قائلًا: " يحثني بشدة على القيام بها أكثر، أحيانًا لا أؤديها كما ينبغي، كانت تلك الركلة له".

وأضاف: "هو يُتقن جميع الركلات الحرة، وخاصةً الهجومية منها، يعرف إلى أي ارتفاع يجب أن نسددها، وإلى أي مدى يجب أن تنخفض، إنه بارعٌ حقًا في مثل هذه الأمور".

وأتم: "هذه فترة مهمة لنا لتحديد شكل الموسم، لا توجد فترات راحة، جدول الترتيب يُشكل نوعًا ما، ويظهر كيف سيكون الوضع حتى نهاية الموسم، علينا التأكد من أننا ضمن فرق المقدمة، إنها بداية جيدة".

مباراة أستون فيلا القادمة
الدوري الإنجليزي أستون فيلا مورجان روجرز

