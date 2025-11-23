واصل إيبيريتشي إيزي تألقه مع ناديه أرسنال، بعدما سجل هدفين في شباك توتنهام هوتسبير، خلال لقاء ديربي لندن، المقام على أرضية ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيزي يكرر إنجاز إيان رايت مع أرسنال في الديربي

وأصبح إيزي أول لاعب إنجليزي، يسجل في أول مباراة له بديربي شمال لندن ضد توتنهام مع أرسنال، منذ الثنائي إيان رايت وكيفن كامبل في ديسمبر عام 1991.

ورفع إيزي رصيده إلى 3 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال، حيث كان هدفه الأول ضد ناديه السابق كريستال بالاس، قبل أن يسجل ثنائية أمام الفريق الذي كان على أعتاب الانتقال له قبل الجانرز، وهو توتنهام هوتسبير.

ويعد توتنهام الضحية المفضلة للنجم الإنجليزي، فهو أكثر فريق سجل أهدافًا في شباكه، برصيد 5 أهداف بالتساوي مع وولفرهامبتون، كما يعد أكثر نادي ساهم ضده بأهداف برصيد 6 مساهمات.

وكان أرسنال قد تعاقد مع إيزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف كريستال بالاس، بحثًا عن تعزيز قدراته الهجومية، لتحقيق لقب البريميرليج الغائب عن خزائن الجانرز منذ سنوات.