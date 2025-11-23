المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
هدف لا تراه كثيرًا.. ريتشارليسون يخطف الأضواء خلال مباراة آرسنال ضد توتنهام (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:07 م 23/11/2025
ريتشارليسون

ريتشارليسون لاعب توتنهام

خطف البرازيلي ريتشارليسون، لاعب توتنهام هوتسبير، الأضواء خلال مباراة فريقه أمام آرسنال والتي تجري ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه فريق آرسنال نظيره توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مباريات الدوري الإنجليزي، ويستضيف اللقاء ملعب الإمارات معقل "الجانرز".

ريتشارليسون يخطف الأضواء

حافظ ريتشارليسون، لاعب توتنهام، على حظوظ فريقه أمام آرسنال، في المباراة التي تجري ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، بعد أن تمكن من هز شباك "الجانرز" في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

وجاء هدف ريتشارليسون بتسديدة متقنة من اللاعب البرازيلي، وجهها من منتصف ملعب المباراة، سكنت شباك ديفيد رايا حامي عرين آرسنال.

وضغط ريتشارليسون وزميله جواو بالينيا، على مارتن زوبيميندي، حتى تمكن الثنائي من خطف الكرة، ليطلق البرازيلي تسديدة بقدمه اليمنى لم تعرف سوى طريق الشباك.

وتشير النتيجة إلى تقدم آرسنال في النتيجة أمام توتنهام، إذ نجح "الجانرز" في التسجيل خلال 3 مناسبات عن طريق تساوسار وإيبيريشي إيزي خلال الدقائق 36 و14 و46.

وشارك ريتشارليسون رفقة توتنهام خلال 18 مباراة في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، وذلك بواقع 1066 دقيقة، ونجح البرازيلي في تسجيل 4 أهداف.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام آرسنال ريتشارليسون

