يتألق البلجيكي لياندرو تروسارد خلال مباراة آرسنال ضد توتنهام، المقامة الآن ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة آرسنال ضد توتنهام، يتقدم فيها الجانرز بنتيجة (3-1)، حيث تجري أحداثها في الشوط الثاني الآن، على ملعب الإمارات، لحساب الجولة الـ12 من بريميرليج.

هدف تروسارد

لياندرو تروسارد تمكن من تسجيل هدفًا في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، بطريقة رائعة بعد مباغتة دفاع توتنهام.

وأصبح توتنهام ضمن أكثر الفرق التي سجل ضدها لياندرو تروسارد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بوصوله إلى الهدف الرابع.

بينما يعد ليفربول أكثر الأندية التي سجل ضدها لياندرو تروسارد، 6 أهداف، ثم تشيلسي 4.

كما لياندرو تروسارد يواصل التألق والمساهمة مع آرسنال في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

وحال انتهت مباراة آرسنال ضد توتنهام، بانتصار الجانرز، سيوسع الفارق في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يصل إلى 29 نقطة.