توهج فريق أرسنال وانتصر بنتيجة عريضة على ضيفه فريق توتنهام هوتسبرز، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة أرسنال ضد توتنهام انتهت بنتيجة (4-1)، التي أقيمت على ملعب الإمارات، مساء اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ12 من بريميرليج.

انتصار أرسنال العريض

مباراة أرسنال ضد توتنهام جاءت من طرف واحد تقريبًا خلال الشوط الأول، حيث تمكن لياندرو تروسارد من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 36 بعد تلقيه تمريرة عميقة في دفاع الضيوف.

ثم جاء إيبيريشي إيزي ليفرض نفسه رجل مباراة أرسنال ضد توتنهام الأول، في ديربي لندن، حيث سجل الهاتريك، الذي أفتتحه في الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 41.

توهج إيبيريشي إيزي عاد ليطغى مبكرًا عقب صافرة الشوط الثاني مباشرة، بعدما أطلق تسديدة سجل منها هدف أرسنال الثالث، وسط معاناة كبيرة للاعبي توتنهام.

وكي يُكمل إيبيريشي إيزي لوحته الفنية في مباراة أرسنال ضد توتنهام، توغل وسدد كرة قوية، وصل بها إلى الهاتريك، ووقع على هدف الجانرز الرابع في ديربي شمال لندن.

بينما رباعية أرسنال تخللها هدفًا بطريقة خيالية عن طريق البرازيلي ريتشارليسون، في الدقيقة 59، قلص به الفارق لكنه لم يكن كافيًا لتقليل معاناة توتنهام في الديربي.

انتصار أرسنال العريض رفع رصيده إلى 29 نقطة، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث استمرار فارق الـ6 نقاط مع أقرب منافسيه، تشيلسي.

بينما توتنهام الذي تكبد هزيمة ثقيلة خارج ملعبه، تجمد رصيده عند 18 نقطة، ليستمر في المركز التاسع، إلا أنه مهددًا بفقدان هذا المركز، بعد انتهاء مباريات الجولة.