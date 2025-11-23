المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

جحيم ملعب الإمارات.. أرسنال يقسو على توتنهام في ليلة إيزي (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:25 م 23/11/2025
أرسنال

احتفال لاعبي أرسنال مع إيزي

توهج فريق أرسنال وانتصر بنتيجة عريضة على ضيفه فريق توتنهام هوتسبرز، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة أرسنال ضد توتنهام انتهت بنتيجة (4-1)، التي أقيمت على ملعب الإمارات، مساء اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ12 من بريميرليج.

انتصار أرسنال العريض

مباراة أرسنال ضد توتنهام جاءت من طرف واحد تقريبًا خلال الشوط الأول، حيث تمكن لياندرو تروسارد من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 36 بعد تلقيه تمريرة عميقة في دفاع الضيوف.

ثم جاء إيبيريشي إيزي ليفرض نفسه رجل مباراة أرسنال ضد توتنهام الأول، في ديربي لندن، حيث سجل الهاتريك، الذي أفتتحه في الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 41.

توهج إيبيريشي إيزي عاد ليطغى مبكرًا عقب صافرة الشوط الثاني مباشرة، بعدما أطلق تسديدة سجل منها هدف أرسنال الثالث، وسط معاناة كبيرة للاعبي توتنهام.

وكي يُكمل إيبيريشي إيزي لوحته الفنية في مباراة أرسنال ضد توتنهام، توغل وسدد كرة قوية، وصل بها إلى الهاتريك، ووقع على هدف الجانرز الرابع في ديربي شمال لندن.

بينما رباعية أرسنال تخللها هدفًا بطريقة خيالية عن طريق البرازيلي ريتشارليسون، في الدقيقة 59، قلص به الفارق لكنه لم يكن كافيًا لتقليل معاناة توتنهام في الديربي.

انتصار أرسنال العريض رفع رصيده إلى 29 نقطة، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث استمرار فارق الـ6 نقاط مع أقرب منافسيه، تشيلسي.

بينما توتنهام الذي تكبد هزيمة ثقيلة خارج ملعبه، تجمد رصيده عند 18 نقطة، ليستمر في المركز التاسع، إلا أنه مهددًا بفقدان هذا المركز، بعد انتهاء مباريات الجولة.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي توتنهام ديربي لندن مباراة أرسنال وتوتنهام

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg