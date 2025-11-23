ابتعد فريق أرسنال بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتصاره العريض على حساب فريق توتنهام هوتسبرز، ضمن منافسات مسابقة بريميرليج.

مباراة أرسنال ضد توتنهام، في ديربي شمال لندن، حسمها الجانرز بنتيجة عريضة.. طالع كل تفاصيل المباراة من هنا

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

انتصار أرسنال العريض في مباراته ضد توتنهام جعله يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع فارق الـ6 نقاط عن أقرب منافسيه، تشيلسي صاحب الـ23 نقطة.

وأصبح جدول ترتيب الدروي الإنجليزي الممتزا، بعد نهاية مباراة أرسنال ضد توتنهام بهذه النتيجة الكبيرة، على النحو الآتي:

1- أرسنال: 29 نقطة.

2- تشيلسي: 23 نقطة.

3- مان سيتي: 22 نقطة.

4- أستون فيلا: 21 نقطة.

5- كريستال بالاس: 20 نقطة.

6- برايتون: 19 نقطة.

وتختتم أحداث الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إقامة مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون، مساء غد الإثنين، في تمام العاشرة، على ملعب أولد ترافورد.