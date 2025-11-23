المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الصدارة في أمان.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتصار أرسنال

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:36 م 23/11/2025
أرسنال

احتفال لاعبي أرسنال مع إيزي

ابتعد فريق أرسنال بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتصاره العريض على حساب فريق توتنهام هوتسبرز، ضمن منافسات مسابقة بريميرليج.

مباراة أرسنال ضد توتنهام، في ديربي شمال لندن، حسمها الجانرز بنتيجة عريضة.. طالع كل تفاصيل المباراة من هنا

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

انتصار أرسنال العريض في مباراته ضد توتنهام جعله يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع فارق الـ6 نقاط عن أقرب منافسيه، تشيلسي صاحب الـ23 نقطة.

وأصبح جدول ترتيب الدروي الإنجليزي الممتزا، بعد نهاية مباراة أرسنال ضد توتنهام بهذه النتيجة الكبيرة، على النحو الآتي:

1- أرسنال: 29 نقطة.

2- تشيلسي: 23 نقطة.

3- مان سيتي: 22 نقطة.

4- أستون فيلا: 21 نقطة.

5- كريستال بالاس: 20 نقطة.

6- برايتون: 19 نقطة.

طالع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالكامل مــن هــنــا

وتختتم أحداث الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إقامة مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون، مساء غد الإثنين، في تمام العاشرة، على ملعب أولد ترافورد.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي توتنهام ترتيب الدوري الإنجليزي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مباراة أرسنال وتوتنهام

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

