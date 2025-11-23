بدى وكأن البرازيلي ريتشارليسون، هو الناجي الوحيد من السقوط الكبير لفريق توتنهام أمام أرسنال، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة أرسنال ضد توتنهام، في ديربي شمال لندن، حسمها الجانرز بنتيجة عريضة على ملعب الإمارات أمام أنصار الجانرز.. طالع كل تفاصيل المباراة من هنا

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

لا يزال النرويجي إرلينج هالاند على قمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم فشله في التسجيل خلال مباراة مانشستر سيتي التي سقط فيها خارج ملعبه ضد نيوكاسل يونايتد.

إلا أن ريتشارليسون ورغم سقوط فريقه في مباراة أرسنال ضد توتنهام، كان مستفيدًا بعد هدفه الرائع بالقرب من منتصف الملعب، حيث تقدم مركزه في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، التي أصبحت:

1- إرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 14 هدف.

2- إيجور تياجو (برينتفورد): 9 أهداف.

3- داني ويلبيك (برايتون): 7 أهداف.

4- أنطونيو سيمنيو (بورنموث): 6 أهداف.

5- جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس): 6 أهداف.

6- ريتشارليسون (توتنتهام): 5 أهداف.

