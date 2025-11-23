المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد هدفه الخيالي.. ريتشارليسون يقفز في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:23 م 23/11/2025
ريتشارليسون

ريتشارليسون من مباراة أرسنال وتوتنهام

بدى وكأن البرازيلي ريتشارليسون، هو الناجي الوحيد من السقوط الكبير لفريق توتنهام أمام أرسنال، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة أرسنال ضد توتنهام، في ديربي شمال لندن، حسمها الجانرز بنتيجة عريضة على ملعب الإمارات أمام أنصار الجانرز.. طالع كل تفاصيل المباراة من هنا

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

لا يزال النرويجي إرلينج هالاند على قمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم فشله في التسجيل خلال مباراة مانشستر سيتي التي سقط فيها خارج ملعبه ضد نيوكاسل يونايتد.

إلا أن ريتشارليسون ورغم سقوط فريقه في مباراة أرسنال ضد توتنهام، كان مستفيدًا بعد هدفه الرائع بالقرب من منتصف الملعب، حيث تقدم مركزه في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، التي أصبحت:

1- إرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 14 هدف.

2- إيجور تياجو (برينتفورد): 9 أهداف.

3- داني ويلبيك (برايتون): 7 أهداف.

4- أنطونيو سيمنيو (بورنموث): 6 أهداف.

5- جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس): 6 أهداف.

6- ريتشارليسون (توتنتهام): 5 أهداف.

طالع قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بالكامل مـــن هــنـــا

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي توتنهام ريتشارليسون مباراة أرسنال وتوتنهام هدافي الدوري الإنجليزي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

