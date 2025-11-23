المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أرتيتا: إيزي صنع لحظات سحرية.. وآرسنال يمتلك جودة استثنائية

محمد همام

كتب - محمد همام

10:36 م 23/11/2025
أرتيتا

مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال

قال مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، إن فريقه سيطر على كل جزء في الملعب في مباراة توتنهام هوتسبير في لقاء حسمه "الجانرز" بنتيجة 4-1، ضمن حسابات الأسبوع الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية: "أي لاعب نضعه في الملعب يقدم كل ما نطلبه منه دون أي تردد، هذا الفريق يمتلك جودة استثنائية".

وأضاف: "لقد سيطرنا على أجزاء من المباراة، صنعنا العديد من الفرص وكنّا قريبين من التسجيل".

وعن مستوى لاعبه إيزي: "إنه لاعب كبير، يستطيع صنع لحظات سحرية تمنح الفريق التوازن".

وتابع: "هذا يخبرك عن صعوبة ما فعله اليوم، ولكي نكون منصفين كان بإمكانه تسجيل أربعة أو خمسة أهداف في لقاء توتنهام".

وكان إيزي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك "السبيرز"، حيث قاد فريقه للفوز في ديربي لندن.

وأنهى أرتيتا: "إنه أمر مميز جدًا بالنسبة لنا، نعرف أهمية المباراة وما تعنيه لجماهيرنا، إنه يوم جميل".

ووصل آرسنال للنقطة رقم 29 حيث يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني.

الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبير آرسنال مايكل أرتيتا

