أدلى الدنماركي توماس فرانكي المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير بالعديد من التصريحات، بعد خسارة فريقه من نظيره آرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأقيم هذا اللقاء على ملعب "الإمارات" ضمن الأسبوع الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي في نسخة موسم 2025-2026.

وقال فرانكي في تصريحات صحفية: "هناك الكثير من الأمور كان يجب أن نقوم بها بشكل أفضل، نحن هنا منذ 4 أشهر فقط، في المقابل آرسنال مشروعهم منذ 6 سنوات".

وأضاف: "بغض النظر عن الأسلوب الذي لعبنا به، كان يجب أن نكون أكثر عدوانية، وأن نكون أفضل بكثير في الالتحامات".

وواصل: "كنت أتوقع أن نكون منافسين أكثر، لكن كانت مباراة سيئة، ما قدمناه كان عكس ما نويت أن أفعله".

وأنهى: "لا يمكننا سوى الاعتذار للجماهير عن هذا الأداء".

جدير بالذكر أن فريق توتنهام توقف رصيده عند (18 نقطة) في المركز التاسع على جدول الترتيب.