بعد سيناريو مثير.. هل يسير أرسنال على خطى 4 أندية توجت بلقب بريميرليج؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:22 م 23/11/2025
أرسنال

احتفال لاعبي أرسنال

زفت إحصائية إنجليزية، أنباء سارة إلى فريق أرسنال بعد فوزه الكبير على حساب توتنهام، في مباراة مثيرة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة أرسنال ضد توتنهام، في ديربي شمال لندن، حسمها الجانرز بنتيجة عريضة على ملعب الإمارات أمام أنصار الجانرز.. طالع كل تفاصيل المباراة من هنا

أرسنال وحصد لقب بريميرليج

تُظهر الإحصائية التي نشرتها "سكاي سبورتس" أن هناك 6 سيناريوهات تاريخية، كان خلالها النادي الذي يبتعد بفارق نقاط كبير، بعد 12 جولة من الدوري الإنجليزي، يتوج باللقب بالنهائية.

4 أندية سبقت أرسنال، حيث تمكنت من الابتعاد بفارق النقاط بعد الجولة 12 من بريميرليج، ثم توجت بالدروي الإنجليزي في النهاية، وذلك على النحو الآتي:

مانشستر يونايتد (1993-94): 9 نقاط.

تشيلسي (2005-06): 6 نقاط.

تشيلسي (2014-15): 6 نقاط.

مانشستر سيتي (2017-18): 8 نقاط.

ليفربول (2019-20): 8 نقاط.

ليفربول(2024-25): 8 نقاط.

بعد مباراة أرسنال ضد توتنهام، أصبح الجانرز يتفوق في الصدارة بفارق 6 نقاط، عن أقرب مطارديه تشيلسي، بالتالي إذا تحققت نفس السيناريوهات التاريخية، سيكون الفريق اللندني هو بطل الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2025-26.

