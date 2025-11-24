صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورتس

رؤية أرتيتا

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أنه يتعامل مع كل مباراة على حدة، مع الاستفادة من تعثر الفرق التي تنافسه على صدارة الدوري الإنجليزي.

كما قال أرتيتا في تصريحات مع سكاي: "نعلم أنها ستكون رحلة طويلة، ونحن متحمسون حقًا لما نقوم به وعلينا الحفاظ على هذا الزخم".

ذا أثلتيك

فوضى ليفربول

يستمر تراجع ليفربول الذي يختبر صبر جماهيره، حيث خيم جو من الحزن على أنفيلد بعد الخسارة أمام نوتنجهام فورست.

ووصفت الصحيفة أن هناك حالة فوضى في ليفربول، بعد المستوى الذي ظهر به الفريق، وعدم قدرته على العودة في النتيجة، بل والخسارة على أنفيلد.

ديلي ستار

اعتراف أموريم

اعترف روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بأنه تفاجئ بعد معرفته بالتوصل لاتفاق لضم حارس مرمى جديد.

حيث أوضح أموريم في تصريحاته أن التعاقد سين لامينز من رويال أنتويرب، جاء بعد معاناة في هذا المركز، عقب إعارة أونانا وبداية بايندر السيئة.

الصحافة الإسبانية

سبورت

برشلونة يراقب هداف روسي

أبدى نادي برشلونة إعجابه بالمهاجم الروسي الشاب ألكسندري باتراكوف، نجم نادي لوكوموتيف موسكو، والذي يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الروسي في الموسم الحالي.

وأحرز ألكسندري 10 أهداف في الموسم الحالي من الدوري المحلي، كما قدم 4 تمريرات حاسمة، مما دفع الفريق الكتالوني لمراقبته تمهيدًا للتحرك من أجل التعاقد معه.

ماركا

وقت رودريجو ينفد

واصل رودريجو تقديم مستوياته المتذبذبة مع ريال مدريد، حيث لم يظهر بالصورة المطلوبة في مواجهة إلتشي، ليتم استبداله في الدقيقة 58 بمواطنه فينيسيوس جونيور.

أُتيحت لرودريجو فرصٌ لم يُستغلها، حيث شارك أساسيًا ضد إلتشي، لكنه لم يُوفق في إيجاد إيقاعه، حيث لا يزال يفتقر إلى الثقة، وبدأ وقته ينفد لدى المدرب تشابي ألونسو، بعد التعادل في مواجهة الأمس.

آس

ألونسو يدافع عن ريال مدريد

دافع المدرب تشابي ألونسو، عن فريقه ريال مدريد، بعد السقوط في فخ التعادل أمام إلتشي، بنتيجة 2-2.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: "مستوى الفريق لم يتراجع، نحن نواصل المنافسة؛ سياق كل مباراة يختلف، النتيجة هي الأهم، ونحن ندرك ذلك، لذلك ننتقد أنفسنا. الروح المعنوية جيدة؛ علينا أن نواجه الصعاب، هذا هو ريال مدريد، ولكن علينا تغيير الأمور من المواجهة المقبلة".

وعن علاقته بلاعبي الميرنجي أوضح قائلًا: "العلاقة تتحسن، نقضي وقتًا أطول معًا ونتفاعل بشكل أفضل؛ نعرف بعضنا البعض بشكل أفضل، جميعنا في نفس الموقف، ونحتفل بالانتصارات. نعاني عندما لا نفوز، العلاقة جيدة".

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

سحر بوليسيتش وماينان حسما الديربي

حقق فريق ميلان مفاجأة أمام جاره إنتر، محققًات الفوز في ديربي المدينة الإيطالية، وذلك بفضل هجمة مرتدة من كريستيان بوليسيتش وتصدي مايك ماينان لركلة جزاء سددها هاكان تشالهان أوجلو.

وشهدت المباراة عودة كريستيان بوليسيتش الذي وقع على فوز ميلان، وأدريان رابيو وفيكايو توموري إلى التشكيلة الأساسية للروسونيري بعد تعافيهما من الإصابة.

رقصة الهواتف

ابتكر مشجعو ميلان طريقة جديدة لاستخدام أضواء الهاتف في التشجيع، خلال مباراة الفريق أمام إنتر بالدوري الإيطالي.

ويأتي ذلك التصرف بعد حظر لافتتهم من قبل السلطات العامة، ليقرروا ابتكار رقصة باستخدام أضواء الهواتف.

وكانت قد حظرت السلطات العامة اللافتة "سوداليزيو"، التي ترمز لإحدى مجموعات ألتراس نادي ميلان.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

فشل ليون الرابع

اكتفى ليون بالتعادل السلبي مع أوكسير، في الدوري الفرنسي، لتكون هذه المرة الرابعة على التوالي التي يفشل في تحقيق الفوز فيها.

وتعد هذه المرة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها فريق ليون في تحقيق الفوز وذلك بعد التعادل مع نادي باريس إف سي بنتيجة 3-3، ثم التعادل السلبي مع بريست، قبل أن يخسر من باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2، والتعادل أمام أوكسير.

لوباريزيان

المقارنة مع دوناروما

يشعر لوكاس شيفالييه، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بثقة كبيرة رغم المقارنة المستمرة بينه وبين جيانلويجي دوناروما، حارس الفريق السابق.

وقال حارس باريس: "ليس الأمر مُرهقًا على الإطلاق، ولكن عليك فقط أن تُحصّن نفسك ضد كل ما يحيط بك. لأنه إذا قرأت ما يقوله الناس أو حاولت تحليله، فلن تتمكن من المضي قدمًا. عليك أن تثق بنفسك، فأنا أعرف قدراتي وما يُمكنني تقديمه لباريس سان جيرمان".

الصحافة الألمانية

سكاي سبورتس

جوهرة ألمانية قادمة

ناشد أسطورة الكرة الألمانية، لوثار ماتيوس، مدرب منتخب الماكينات، جوليان ناجلسمان، بضرورة استدعاء لينارت كارل، نجم بايرن ميونخ، للمشاركة في كأس العالم 2026.

وخطف لينارت كارل (17 عامًا) أنظار المتابعين، بعد أن قدم أداءً رائعًا ضد فرايبورج، بتسجيل هدفًا وتقديم تمريرة حاسمة، (هدف وتمريرة حاسمة)، ليتوقع الجميع له مستقبلاً باهرًا.

بيلد

شكوك حول مستقبل كلوب

لا يعتقد أولي هونيس، الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ، أن يورجن كلوب، لن يستمر طويلاً في منصبه كمسؤول عن ملف كرة القدم لدى مؤسسة ريد بول، مؤكدًا إعجابه بمدرب ماينز وبوروسيا دورتموند وليفربول السابق.

وقال هونيس: "لطالما أعجبت بـ يورجن كلوب كمدرب موجود في الملعب، ودوره الفعال في تطوير الفريق، ودفعه إلى الأمام بشخصيته، أراه في الملعب فقط ولا أتخيله يتولى منصبًا إداريًا".