أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن فريقه لا يواجه مشكلة مع الجدول المزدحم، بخوض عدد كبير من المباريات في مختلف المسابقات خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أن هذا قد يكون طريق عودته لمنصات التتويج.

جدول المباريات المزدحم تسبب في شكاوى عدد كبير من اللاعبين على مدار الفترة الماضية، على رأسهم رودري نجم مانشستر سيتي، كما أن بيب نفسه انتقده أحيانا في مرات سابقة.

وسيخوض مانشستر سيتي، الذي خسر 2-1 على ملعب نيوكاسل يونايتد يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي، 8 مباريات في 26 يوما بدءا من الغد وحتى 20 ديسمبر المقبل.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "اعتدنا على ذلك، لقد فزنا بـ3 و4 ألقاب (في موسم واحد) عندما لعبنا بهذه الطريقة".

وأضاف المدرب الإسباني: "نريد ذلك، الثلاثيات والرباعيات جاءت من اللعب يومي السبت والثلاثاء، ثم الثلاثاء والجمعة والجمعة والأحد، لا مشكلة".

جدير بالذكر أن جوارديولا في شكواه السابقة من ازدحام جدول المباريات في الموسمين الماضيين، أكد أنها "ساهمت في الإصابات والإرهاق الذهني".

وكان الموسم الماضي هو ثاني مواسم جوارديولا دون تحقيق ألقاب منذ قيادته مانشستر سيتي، بعد موسمه الأول كمدير فني للفريق (2016-2017).

ويحتل الفريق السماوي حاليا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، بعدما تلقى الهزيمة الرابعة هذا الموسم، ليتأخر بفارق 7 نقاط خلف أرسنال المتصدر.

