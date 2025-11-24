المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

"لا يساعد دفاعيا".. روني يطالب مدرب ليفربول باستبعاد صلاح

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:31 م 24/11/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

يرى واين روني، نجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، أن أرني سلوت، مدرب ليفربول، عليه "التعامل بصرامة" مع محمد صلاح نجم فريقه، واستبعاده من التشكيل الأساسي لبعض الوقت.

وكان ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قد خسر 0-3 أمام نوتنجهام فورست يوم السبت الماضي، في الجولة 12 من المسابقة، ليتراجع إلى المركز الـ11 في جدول الترتيب، برصيد 18 نقطة.

وواجه صلاح انتقادات من نجوم إنجليز سابقين، يعملون الآن كنقاد ومحللين، بداعي تراجع مستواه بشكل ملحوظ هذا الموسم، تزامنا مع تذبذب نتائج الفريق.

وقال روني في تصريحات نقلتها صحيفة "ديل ميل" البريطانية: "لو كنت مكان سلوت، لحاولت اتخاذ قرار كبير حتى يكون له تأثير على بقية الفريق".

وأضاف: "صلاح لا يساعدهم دفاعيً، إذا كنتَ أحد اللاعبين الذين تعاقدوا معهم، وكنت جالسا على مقاعد البدلاء، ورأيته لا يركض وهو أسطورة النادي بعد كل ما قدمه، فما الرسالة التي تصل لك ذلك؟".

وتطرق المهاجم السابق للحديث عن أداء ليفربول بشكل عام هذا الموسم، بقوله: "إنهم يمرون بوقت عصيب، أليس كذلك؟ ربما عليك أن تنظر إلى تأثير ما حدث لجوتا للأسف، ما تأثير ذلك على اللاعبين، لا شك أن لذلك تأثيرا".

واستدرك: "لكن لا عذر لعدم القتال، أعتقد أن على سلوت مهمة كبيرة لإعادتهم إلى اللعب والفوز".

وأتم: "في وجود سلوت، لا يزال اسم يورجن كلوب (المدرب السابق) يُذكر باستمرار، ويقال إنه ليس كلوب، وليس بجودته، لكنني أعتقد أن على جماهير ليفربول أن تبتعد عن هذا وتدعم المدرب الحالي".

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

