يرى واين روني، نجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، أن أرني سلوت، مدرب ليفربول، عليه "التعامل بصرامة" مع محمد صلاح نجم فريقه، واستبعاده من التشكيل الأساسي لبعض الوقت.

وكان ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قد خسر 0-3 أمام نوتنجهام فورست يوم السبت الماضي، في الجولة 12 من المسابقة، ليتراجع إلى المركز الـ11 في جدول الترتيب، برصيد 18 نقطة.

وواجه صلاح انتقادات من نجوم إنجليز سابقين، يعملون الآن كنقاد ومحللين، بداعي تراجع مستواه بشكل ملحوظ هذا الموسم، تزامنا مع تذبذب نتائج الفريق.

وقال روني في تصريحات نقلتها صحيفة "ديل ميل" البريطانية: "لو كنت مكان سلوت، لحاولت اتخاذ قرار كبير حتى يكون له تأثير على بقية الفريق".

وأضاف: "صلاح لا يساعدهم دفاعيً، إذا كنتَ أحد اللاعبين الذين تعاقدوا معهم، وكنت جالسا على مقاعد البدلاء، ورأيته لا يركض وهو أسطورة النادي بعد كل ما قدمه، فما الرسالة التي تصل لك ذلك؟".

وتطرق المهاجم السابق للحديث عن أداء ليفربول بشكل عام هذا الموسم، بقوله: "إنهم يمرون بوقت عصيب، أليس كذلك؟ ربما عليك أن تنظر إلى تأثير ما حدث لجوتا للأسف، ما تأثير ذلك على اللاعبين، لا شك أن لذلك تأثيرا".

واستدرك: "لكن لا عذر لعدم القتال، أعتقد أن على سلوت مهمة كبيرة لإعادتهم إلى اللعب والفوز".

وأتم: "في وجود سلوت، لا يزال اسم يورجن كلوب (المدرب السابق) يُذكر باستمرار، ويقال إنه ليس كلوب، وليس بجودته، لكنني أعتقد أن على جماهير ليفربول أن تبتعد عن هذا وتدعم المدرب الحالي".

