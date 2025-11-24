بالمر يغيب عن تشيلسي في مواجهتي برشلونة وأرسنال

كشف الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، أن النجم كول بالمر سيغيب عن مواجهتي برشلونة في دوري أبطال أوروبا وأرسنال في الدوري الإنجليزي.

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء البريطانية، فإن اللاعب الدولي الإنجليزي تعرّض لكسر في إصبع القدم داخل منزله الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى تأجيل عودته المنتظرة بعد إصابة عضلية في الفخذ أبعدته عن الملاعب منذ سبتمبر.

وتأتي إصابة بالمر في توقيت بالغ الصعوبة بالنسبة للنادي اللندني، إذ ينتظر الفريق مواجهتان من العيار الثقيل؛ الأولى أمام بطل أوروبا خمس مرات، قبل أن يلتقي متصدر البريميرليج الحالي.

أما آخر ظهور لبالمر مع تشيلسي فكان في الخسارة 1-2 أمام مانشستر يونايتد قبل أكثر من شهرين، غاب بعدها عن 12 مباراة وفترتي توقف دولي. ورغم ذلك، نجح تشيلسي ومنتخب إنجلترا في تقديم مستويات جيدة خلال غيابه.

وأوضح ماريسكا في تصريحاته: "لا نعرف موعد عودة بالمر بالتحديد، لكن الأمر بالتأكيد بات قريبًا. اللاعب يتدرب بالفعل على أرض الملعب، ويعمل بالكرة، ويشعر بأنه في حالة جيدة".

وتابع المدرب: "تركيزنا الآن منصب على مباراة الغد أمام برشلونة، وبعدها سنبدأ التفكير في مواجهة أرسنال".

وعند سؤاله عن إمكانية مشاركة بالمر أمام أرسنال الأحد المقبل، أجاب ماريسكا: "لا أعتقد أن ذلك ممكن في الوقت الحالي".

ويحتل تشيلسي وصافة جدول البريميرليج برصيد 23 نقطة، بفارق ست نقاط عن المتصدر أرسنال.