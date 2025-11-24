يراقب نادي بايرن ميونخ الألماني، موقف الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع نادي ليفربول الإنجليزي.

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري يونيو 2026، ويحق له التوقيع لأي نادٍ بداية من شهر يناير المقبل.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية، أن نادي بايرن ميونخ يراقب عن كثب موقف إبراهيما كوناتي.

ويأتي اهتمام بايرن ميونخ، في ظل ارتباط نادي ريال مدريد الإسباني باتفاقه مع المدافع الفرنسي لضمه في صفقة انتقال حر.

وفقًا لصحيفة بيلد ، يحاول ليفربول الضغط على اللاعب، وسيضغط من أجل بيعه إذا لم يمدد عقده خلال الأسابيع المقبلة.

ويزعم النادي أنه في حال إتمام الصفقة، سيتم استثمار الأموال فورًا في مارك جويهي، مدافع كريستال بالاس.

ويرفض كوناتي تجديد عقده مع نادي ليفربول، حيث يريد أن يكون من بين أعلى اللاعبين أجرًا في صفوف الريدز.

ويتقاضى كوناتي راتبًا أسبوعيًا 220 ألف إسترليني مع ليفربول، حيث يعد من أقل اللاعبين داخل الفريق.

وخلال الموسم الجاري، خاض صاحب الـ26 عامًا 17 مباراة مع ليفربول، حيث سجل هدفًا ولم يصنع.

وانضم كوناتي في موسم 2021 قادمًا من نادي لايبزيج الألماني.